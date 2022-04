“Brevi appunti di lungo viaggio”: il convegno inaugura la mostra dedicata a Mario De Nigris

Teramo. Oggi, mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 9:30, presso la Sala Ipogea della Città di Teramo, si è

svolto il Convegno “Brevi appunti di lungo viaggio”, sono intervenuti: Luigi Ponziani, Marcello

Martelli e Alberto Melarangelo che hanno descritto la poliedricità di Mario De Nigris, dal suo

impegno civile sino alla sua attività artistica che ha contraddistinto la sua vita.

In apertura al Convegno sono intervenuti: l’Assessore alla cultura della Città di Teramo, Andrea

Core, che ha sottolineato l’impegno e l’interesse dell’Amministrazione a sostenere iniziative

culturali di pregio, momenti di riflessione e crescita per tutta la popolazione locale; Loredana Di

Giampaolo che, nel corso del suo intervento, ha ringraziato la Fondazione Celommi per l’impegno

mostrato nel realizzare progetti culturali che consentono il raccordo con l’azione didattica e

diventano percorsi favorevoli allo sviluppo delle competenze trasversali degli studenti e per il loro

orientamento.

Il Presidente della Fondazione Pasquale Celommi, Viriol D’Ambrosio, infine, ha espresso un

particolare ringraziamento ai qualificati Partner: Città di Teramo, Liceo Delfico-Montauti, Comune

di Civitella del Tronto, Istituto Internazionale del Teatro Mediterraneo – sezione italiana; agli Enti

patrocinatori: Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Università Degli Studi di Teramo,

Fondazione Tercas e I.C. “Rita Levi Montalcini” di Civitella del Tronto-Torricella Sicura; ai privati

che hanno assicurato il loro prezioso sostegno e alla famiglia De Nigris, infine, per gli stimoli

culturali e la disponibilità nel reperimento delle opere esposte, provenienti da collezioni private.

Nel corso del Convegno Marcello Martelli ha omaggiato Mario De Nigris con una commossa

descrizione della sua vita che, con la propria missione umana e intellettuale, ha donato alla

comunità valori e lezioni di vita in guerra e in pace.

Luigi Ponziani si è soffermato sul racconto dell’impegno civile che ha caratterizzato la sua

esistenza: “la lunga vita di Mario De Nigris, i doveri civili ai quali mai si sottrasse, il costante

contributo di idee e azioni che ne segnarono l’esistenza, sono oggi altrettanti esempi che vale la

pena di richiamare per sottolinearne l’alto valore morale degno di una Città e di un Paese che egli

ha contribuito ad edificare secondo nuovi e democratici principi”.

A chiudere il Convegno l’intervento di Alberto Melarangelo che ha messo in luce la passione

dell’artista per il paesaggio, assieme alla pittura, che gli ha suggerito possibilità nuove di aumentare

la gamma delle cromie che fino a quel momento erano essenzialmente associate alla realtà da

descrivere, nelle tonalità virate a seconda dei momenti della rappresentazione.

Dopo il Convegno, alle ore 12:00, presso la Sala Espositiva comunale in via Nicola Palma, si è

inaugurata la mostra “Nel segno di Mario De Nigris” curata da Alberto Melarangelo,

Massimiliano Donatiello e Luigi La Bella, in cui è possibile ammirare una selezione di opere del

maestro che descrivono lo sviluppo della sua attività pittorica, dai borghi dal tratto distinto

raccontati con durezza ai dolci paesaggi dai colori pastello.

La mostra, con ingresso libero, resterà aperta dal 28 aprile al 7 maggio 2022, dal lunedì al sabato

dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, sarà disponibile un catalogo biografico e delle opere.

Guide l’eccezione durante i giorni di apertura saranno i ragazzi del Liceo Delfico-Montauti.

L’iniziativa si colloca nell’ambito di un articolato progetto, promosso dalla Fondazione Celommi,

che intende divulgare l’opera di Mario De Nigris, alta personalità che si è distinta nel territorio per

la sua poliedrica ingegnosità: comandante, partigiano, artista, ideatore e promotore di rilevanti

iniziative culturali, intellettuale raffinato.

Per informazioni Fondazione Celommi 3501729349 – 0854211043 – [email protected]