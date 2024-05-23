Giulianova. Sabato 25 maggio, dalle ore 16.30, presso il Palazzo Kursaal di Giulianova, che ospita la sede staccata del Conservatorio Braga, è previsto un pomeriggio dedicato ai più piccoli e alla cittadinanza tutta. In occasione della giornata mondiale dell’infanzia istituita da Papa Francesco che si celebrerà a Roma proprio il 25 e 26 maggio abbiamo pensato a un ponte virtuale che ci unirà attraverso la musica e il canto alle celebrazioni romane.

In occasione di questo evento avremo la possibilità di inaugurare la sede giuliese del Braga che seppur esistente da un ventennio non ha mai avuto un momento celebrativo ufficiale dopo la statizzazione. Interverranno il vescovo di Teramo S.E. Monsignor Leuzzi, il sindaco di Giulianova Jwan Costantini, e ovviamente il Presidente del Conservatorio Prof. Lino Befacchia, Il Direttore M* Federico Paci il vicedirettore prof.ssa Tatjana Vratonjic. Preziosa la presenza della Dott.ssa Marina Falivene Garante per l’infanzia e adolescenza della regione Abruzzo.

Dopo una breve visita ai locali che ospitano il Conservatorio, ci si sposterà nel salone del centro congressi dove ci sarà l’esibizione dei solisti e del coro di voci bianche e giovanile dell’Accademia Acquaviva, una realtà che coinvolge bambini e ragazzi dei corsi base, preaccademici e propedeutici con la passione per la musica e il canto.

A dirigere i cori sarà la prof.ssa Francesca Formichella, al pianoforte il Maestro Corrado Di Pietrangelo con la preziosa presenza di studenti del Conservatorio come Paolo Tentarelli al piano, i giovanissimi Stefano Di Gaspare e Rachele Giovanetti al violino, al flauto Alessia Avella al flauto dolce David Perpetuini, alle percussioni Luigi Di Bonaventura. Condurrà il pomeriggio Maria Rita Piersanti.