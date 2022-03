Borse di studio in attesa, studenti universitari in piazza

L’Aquila. Il Coordinamento Regionale UDU L’Aquila, UDU Teramo, 360 Gradi Chieti-Pescara, ha organizzato un sit-in lo scorso 15 marzo per denunciare la situazione del diritto allo studio nella regione Abruzzo, dove manca la copertura di 2000 borse di studio del corrente anno accademico, a cui vanno ad aggiungersi diverse centinaia di borse dello scorso anno. “Una nostra delegazione è stata ricevuta dagli assessori Quaresimale e Liris, oltre che da diversi consiglieri regionali, di maggioranza e di opposizione”.

“L’incontro, per noi, è stato del tutto insoddisfacente: tutti hanno concordato sulle difficoltà riguardanti la situazione delle borse di studio che denunciavamo, ma i due assessori non solo non sono stati in grado di spiegare le motivazioni della situazione, ma neanche hanno fornito tempistiche precise per il pagamento delle borse. Tutta la riunione è stata un continuo scaricabarile sugli uffici regionali e sulle ADSU, che non sarebbero in grado di fornire dati e graduatorie”.

“Abbiamo esplicitamente chiesto di velocizzare i versamenti delle borse di studio di Chieti-Pescara (anno accademico 2020/21) ma gli assessori non sono stati in grado di impegnarsi su una data per il pagamento di queste borse di studio in ritardo da più di un anno! La stessa sorte è toccata alla monetizzazione della mensa, ossia l’obbligo di legge di restituire la quota di vitto nel momento in cui il servizio non è reso fruibile, per gli studenti e studentesse di Teramo, Chieti e Pescara”.

“E il destino della caserma Campomizzi dell’Aquila, cui sono legati 360 posti letto e 60 posti di lavoro, rimane in bilico, visto che anche ieri non ci sono state risposte precise. Noi non ci stiamo: basta con le parole, è ora di passare ai fatti! È per questo che siamo ancora più convinti che bisogna proseguire con la mobilitazione : uniti dobbiamo far valere i nostri diritti perché è ormai chiaro che altrimenti questi saranno calpestati”.