Borgo Fest e Ku Festival, appuntamenti di oggi saltati per maltempo: domani la chiusura unica

Pescara. Eventi d’autore rimandati: “Il maltempo di oggi ha comportato il rinvio a domani, domenica 18 settembre, di tutte le attività previste nel pomeriggio e sera e dunque, la giornata di chiusura, prevista a Piazza Rizzo sia per Borgo Fest, sia per il Festival delle Kulture Metropolitane sarà ricca di appuntamenti”, scrive il comunicato di Movimentazioni Europa. “BorgoFest è la festa conclusiva di Borgo S.U.D. (storie unite dalle donne), progetto del bando del terzo settore, finanziato dalla Regione Abruzzo e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha come obiettivo quello di dare maggior visibilità a uno dei due storici quartieri cittadini dei pescatori, ovvero Borgo marino Sud. Il Ku Festival, invece, è alla sua seconda edizione realizzati e organizzati dal Comune di Pescara in collaborazione con l’associazione Movimentazioni, nell’ambito degli interventi previsti dal Piano per la riqualificazione urbana e sicurezza nelle periferie della Città di Pescara, finanziato con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e chiuderà in musica, breaking e hip hop contest”.

“Gli eventi di Borgo Fest ieri hanno avuto al centro la narrazione dei mesi di lavoro che hanno accompagnato il progetto e ospiti di eccezione – illustrano gli organizzatori di Movimentazioni APS, associazione che coordina entrambi i progetti – Insieme alla scrittrice Donatella Di Pietrantonio, alla sua prima uscita pubblica nei luoghi che hanno ispirato il suo Borgo Sud, c’era il fotografo Stefano Schirato, autore di una narrazione per immagini del Borgo marino sud e dell’Abruzzese fuori sede, Gino Bucci che supportato dal talento di Marcello Sacerdote di Cuntaterra, ha presentato le sue “Rime toscibili” a una platea numerosa e divertita . Una vera e propria narrazione che giunge a conclusione dopo un percorso che ha animato questa parte di città con laboratori ed esperienze di vario genere, messe in campo dalla cordata di soggetti che ha dato cuore, braccia e gambe al progetto: oltre Movimentazioni Cuntaterra, Auser Abruzzo e Pescara, Atelier 010 e la sinergia preziosa dell’Associazione Borgo Marino Sud, La Colmena, Ananke, Confesercenti e Flag Pescara che domani in un talk pomeridiano restituiranno simbolicamente il progetto alla città. La giornata si apre con Borgo Storie, una passeggiata all’interno del quartiere, un vero e proprio abbraccio che consigliamo”.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 18 SETTEMBRE

h 11.00 | BorgoStorie: Passeggiata narrata nel cuore di Borgo Marino con Marcello Sacerdote e con i partecipanti ai laboratori di teatro e narrazione di comunità.

h 13.00 | Pranzo di Vicinato: Pranzo di vicinato e di condivisione con le associazioni organizzatrici.

h 17.00 | BorgoDigital, BorgoSocial, Talk il futuro del Borgo: Talk di restituzione delle attività svolte durante il progetto, con i partecipanti e i tutor che hanno preso parte alla formazione e con soggetti e voci interne ed esterne al Borgo motori della sua crescita e del suo sviluppo futuro

dalle h 17.00 | BorgoGiochi: Laboratori creativi per bambini e “giochi di una volta”, in collaborazione con l’associazione Happy Tata e con la partecipazione degli abitanti del quartiere.

h 18.00 | Concerto: La musica dei “Lupi di mare” animerà il pomeriggio

h 20.00 | Progetto Biancazzurro: il Flag e la Confercenti di Pescara presenteranno il progetto che li unisce in nome del pesce azzurro e del vino bianco delle cantine locali in degustazione negli stand del Borgo Fest

h 21.30 | Ku Festival: Opening Emblema, Mr PHIL + SPIKE, Dj Be Rea