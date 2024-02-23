L’Aquila. La Direzione Regionale Inps Abruzzo comunica che a decorrere dal 18 marzo 2024 e fino al 31 maggio 2024, sul sito dell’Inps si potrà presentare la richiesta per ottenere il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”, cd. Bonus psicologo.

La misura, introdotta dal Decreto Milleproroghe n. 228/2021 e resa strutturale con la Legge di Bilancio 2023, vuole sostenere le spese di assistenza psicologica ed è destinata ai cittadini residenti in Italia, con un Isee non superiore ai 50mila euro, che si trovino in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica e, dunque, nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’ISEE:

ISEE inferiore a 15 mila € con ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario; ISEE compreso tra i 15 mila e i 30 mila € con ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario; ISEE superiore a 30 mila e non superiore a 50 mila € con ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 500 euro per ogni beneficiario.

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso una delle seguenti modalità:

dal portale web www.inps.it, con le credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”;

Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Alla scadenza del termine, e nei limiti delle risorse disponibili assegnate alla Regione Abruzzo, saranno elaborate le graduatorie per Regione/Provincia autonoma degli aventi diritto; il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso e, a parità di valore ISEE, in base all’ordine di arrivo della domanda.