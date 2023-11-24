L’Aquila. Con provvedimento monocratico, il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Aquila (TAR Abruzzo – sede di L’Aquila) ha accolto le richieste cautelari presentate con ricorso dalla lista Uniti per la Bonifica e l’Irrigazione, nelle persone di Fabio Cianfaglione, Franco Volpe, Carmine Garofalo, Costantino Cianfaglione.

Il ricorso rivolto al Giudice Amministrativo ha per oggetto l’esclusione disposta dal Commissario del Consorzio di Bonifica Interno dell’intera lista Uniti per la Bonifica e l’Irrigazione dalle liste ammesse alla Sezione n. 2 delle elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” indette per il 26 novembre 2023.

Difatti, stante la sussistenza delle ragioni di estrema gravità ed urgenza richieste dalle norme vigenti in materia, sono stati ammessi, con riserva, i candidati e la lista “UNITI PER LA BONIFICA E L’IRRIGAZIONE” fissando per la trattazione collegiale la Camera di consiglio del 13 dicembre 2023.

I dirigenti di Coldiretti L’Aquila esprimono la propria soddisfazione per il risultato sin qui raggiunto. “Ciò che è successo nella presentazione della lista di seconda sezione, sulla quale ora si dovrà esprimere definitivamente il consiglio del Tar, ha causato di fatto il boicottaggio della campagna elettorale per cui le votazioni di domenica, relativamente al consorzio Interno, sono state rinviate dalla Commissaria del consorzio a data da destinarsi – dice Roberto Rampazzo, il Direttore di Coldiretti Abruzzo – Pur essendo la Coldiretti l’unica organizzazione a chiedere ripetutamente il ritorno alle urne riteniamo quindi che il rinvio sia un atto dovuto e necessario”.