Bominaco, concerto di musica antica “Tra sacro e profano” alla chiesa Santa Maria dell’Assunta

Caporciano. L’Accademia Musicale Osa – “Officina Scuola Arte” presenta un ciclo di concerti di musica antica con il patrocinio del Conservatorio di Pescara, il Conservatorio dell’Aquila e l’Istituto Tostiano di Ortona.

Si comincia domenica 29 alle ore 18 con il concerto “Tra sacro e profano” con liuto e calascione, all’interno della chiesa di Santa Maria dell’Assunta di Bominaco, frazione di Caporciano (L’Aquila).

Il concerto è a cura dei Maestri Serena Lanzalonga docente di canto antico e Manuel Virtù con il liuto e il calascione abruzzese.

“L’Osa, Officina Scuola Arte, oltre a corsi di musica – afferma il presidente dell’Accademia, il Maestro di Liuto Manuel Virtù – organizza laboratori, campus internazionali, seminari, workshop e festival tra cui il Festival Internazionale di danza e musica antica e giullare e il Festival Armonia Mundi. Tra gli eventi di rilievo, abbiamo inserito questi appuntamenti che prenderanno il via domenica 29 a Bominaco. Eventi che toccheranno luoghi storici e unici del nostro Abruzzo come San Giovanni in Venere, San Pellegrino a Caporciano, Basilica di Collemaggio e la chiesa di Santa Maria in Blesiano a Pescosansonesco e tanti altri. L’appuntamento a Bominaco, nel dettaglio, è un viaggio musicale dai primordi del canto fino alle musiche della tradizione popolare, passando per il Medioevo, il Barocco e il Rinascimento”.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al 389 5846176.