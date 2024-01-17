Atri. Ha avuto luogo ad Atri lo scorso sabato al Bocciodromo della Città Ducale, un incontro conviviale tra i Presidenti delle Società Bocciofile teramane. Un’occasione per vivere insieme un pomeriggio tra divertimento, sport e soprattutto socialità.

L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi dirigenti, compreso il Delegato di Teramo Bruno Rastelli e il Presidente Regionale FIB Abruzzo, Gregorio Gregori e che si è detto molto felice dell’incontro organizzato dal presidente della Bocciofila Atriana Franco Della Quercia Peracchia. “Il Presidente dei Presidenti”, questo il titolo dato all’incontro, è stata l’occasione per provare le nuove corsie di gioco rimesse a nuovo dall’Amministrazione Comunale rappresentata all’evento con l’Assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Astolfi.

“Mi complimento con il Presidente Della Quercia Peracchia e con il direttivo della Società della Bocciofila Atriana – ha dichiarato il Presidente Regionale Gregori– per averci riunito sottolineando la bellezza e l’importanza di momenti ludici, informali e conviviali”.