Bocce: a San Giovanni in Persiceto gli abruzzesi della Nova Inox Mosciano chiudono terzi

Mosciano. Si è concluso lo scorso fine settimana a San Giovanni in Persiceto (BO) con le Final Four il campionato di serie A maschile della Federazione Italiana Bocce. Podio per il gli abruzzesi della Nova Inox Mosciano battuti ai tiri al pallino in semifinale dai piemontesi del Possaccio.

Un terzo posto che arriva dopo una stagione brillante in cui la squadra in cui militano il Campione del Mondo Gianluca Formicone e Marco Di Nicola (che recentemente ha vinto l’oro in coppia ai Giochi del Mediterraneo) ha concluso la Regular Season al Primo Posto.

A vincere la finale del campionato di massima serie è stata la MPFiltri Caccialanza Milano; a coordinare la manifestazione è stato l’arbitro internazionale Alessandro Morani, coadiuvato dallo staff arbitrale composto, tra gli altri, anche da tre abruzzesi: Domenico Di Natale, Nico Battistelli e Franco Tosti.

A San Giovanni in Persiceto si è vissuto un lungo fine settimana che ha visto oltre la disputa di nove incontri, tre dei quali trasmessi in diretta sulla webtv federale Top Bocce, anche diversi momenti di incontro di politica federale.

Alle premiazioni presenti, insieme al Presidente Federale Marco Giunio De Sanctis e ai vertici federali e territoriali della FIB, il presidente del CONI Emilia Romagna, Andrea Dondi, rappresentanti della politica locale, mentre il Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, si è collegato telefonicamente.

Presente anche il Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori che ha dichiarato: “Mi congratulo con i nostri atleti per il risultato ottenuto. Resta un po’ di amaro in bocca per non essere riusciti ad arrivare in finale giocandocela ai pallini”