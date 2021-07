Bloccato il turismo nel teramano, la denuncia di Pepe e Mariani: mancate promesse di Marsilio

Teramo. “La Giunta di Marco Marsilio ha di fatto bloccato il turismo in provincia di Teramo”. A dichiararlo sono i consiglieri regionali di opposizione Sandro Mariani e Dino Pepe che in una nota congiunta denunciano l’azione politica della maggioranza nella gestione dei problemi che attanagliano un comparto strategico per l’economia locale.

“Malgrado mesi di denunce, richieste di interventi piovute da più parti, interrogazioni in Consiglio Regionale e articoli sui giornali siamo arrivati all’estate e non è stato messo in campo alcun intervento per combattere i problemi legati all’erosione sulla costa che, da Martinsicuro fino a Silvi, riguardano tutti i comuni della costa teramana”, sottolineano Pepe e Mariani, “se il mare piange la montagna non ride e anche qui il totale lassismo di Marsilio e dei suoi ha portato danni irreparabili, malgrado le numerose promesse fatte, con il gravissimo problema della mancata riapertura degli impianti di risalita a Prati di Tivo”.

“Sono tre estati che assistiamo, puntuali come l’arrivo del caldo, alle mancate promesse di Marsilio che in autunno assicura interventi come il ripascimento, scogliere, “pennelli” e ingenti somme per contrastare l’erosione, salvo poi rimangiarsi tutto in primavera usando la solita cantilena fatta di ‘scaricabarile delle colpe’ e attacchi a chi lo ha preceduto, parole che oramai non convincono più nessuno, in particolar modo operatori del settore, balneatori, albergatori e ristoratori, che sono stufi e chiedono fatti concreti e non chiacchiere”, dichiara il vicecapogruppo regionale del PD Dino Pepe.

“Siamo all’anno zero per il nostro turismo montano sul quale si è abbattuta la scure dell’immobilismo del Presidente Marsilio e dei suoi, che sono stati capaci di azzerare le speranze degli operatori turistici in un anno che sarebbe stato invece cruciale per la ripartenza”, spiega il capogruppo di “Abruzzo in Comune” Sandro Mariani, “l’emblema dell’incapacità del centrodestra di dare risposte è, senza dubbio, l’impianto di risalita di Prati di Tivo tristemente chiuso, malgrado i numerosi appelli del sottoscritto a far presto ed a trovare una soluzione. Inoltre cosa dire della pioggia di soldi più volte annunciati, ma mai arrivati, per ripristinare la viabilità compromessa? O degli sgravi e dei fondi promessi per gli operatori turistici della montagna, colpiti dalla crisi e dalla pandemia, ma mai arrivati?”.

“Chiediamo risposte urgenti alla Giunta Marsilio”, concludono Pepe e Mariani, “la stagione turistica non è ancora del tutto compromessa e servono azioni concrete e non chiacchiere per ridare speranza e slancio al turismo nel nostro territorio che non può continuare a essere considerato ‘di serie B’ rispetto ad altre realtà regionali”.