L’Aquila. Blitz alle prime luci dell’alba: arresti anche in Abruzzo, sequestrati oltre 90 chili di droga. Sono 56 gli indagati nell’ambito della maxi operazione condotta stamattina dai carabinieri del Comando provinciale di Bari.

L’operazione vede indagate persone ritenute appartenenti a un sodalizio criminale di tipo mafioso-camorristico operante nella città metropolitana e nella provincia barese, dedito perlopiù al traffico di sostanze stupefacenti con modalità mafiose. L’operazione – condotta con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, del 6° Nucleo Elicotteri e del Nucleo cinofili di Modugno – arriva a conclusione di un’ampia indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese. Nel corso delle indagini, dal 2017 al 2020, sono già stati sequestrati circa 80 chili di hashish, 7 chili di cocaina e 2 chili di marijuana e arrestate numerose persone tra acquirenti e corrieri. I carabinieri hanno anche individuato diversi luoghi di stoccaggio della droga. Gli arresti sono in corso contestualmente in diverse località delle regioni Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia ed Abruzzo.