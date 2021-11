Blasioli (PD): “Presenteremo emendamento per contributo economico al Ceis di Pescara”

Pescara. Il CEIS, Centro di Solidarietà “Associazione Gruppo Solidarietà” Onlus di Pescara, è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro fondata il 14 gennaio 1981 da Anna Durante , ispirandosi al modello delle Comunità terapeutiche fondate in Italia da Don Mario Picchi.

L’Associazione, il cui fondamento nelle azioni che conduce è la centralità della persona, opera da sempre nel recupero dalle dipendenze (droga, dipendenze comportamentali come internet, social network, disturbi alimentari..), in un’ottica di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, ma anche nell’ambito del disagio minorile e adulto.

Prezioso il ruolo dei volontari, la cui presenza alimenta lo spirito del CEIS: “essere centrati sulla persona” con rispetto e gratuità, due attenzioni che condividono con gli operatori, chiamati anch’essi ad esprimere nel loro lavoro una particolare sensibilità verso gli utenti, e con la loro opera i volontari contribuiscono ad alimentare lo spirito di famiglia, arricchendo la quotidianità degli ospiti del centro.

Oggi più che mai è necessario che le Istituzioni sostengano, con contributi economici dedicati, realtà territoriali come il Centro di Solidarietà “Associazione Gruppo Solidarietà” Onlus di Pescara che, con le attività che porta avanti da quarant’anni al servizio dei cittadini, mostra e dimostra quanto sia importante e grande l’attenzione per la solidarietà e la prossimità ai più bisognosi e la possibilità di fornire un sostegno psicologico, psicopedagogico o di consulenza per affrontare i nodi critici nei momenti di difficoltà che molte persone possono incontrare durante il percorso della loro vita.

Il CEIS di Pescara è una comunità che opera per la collettività, in convenzione con le Asl e i Comuni di tutto l’Abruzzo, e per garantire lo svolgimento dei servizi con adeguate risorse, domani, in Consiglio regionale, presenterò un emendamento al Progetto di Legge Pdl 225/2021 per concedere, per l’anno 2021, un contributo straordinario di € 50.000 a sostegno delle attività del CEIS – Centro di Solidarietà “Associazione Gruppo di solidarietà” Onlus di Pescara, soprattutto per le difficoltà economiche seguite alla pandemia.

Mi associo alla richiesta avanzata dal Senatore Luciano D’Alfonso alla Fondazione Pescarabruzzo, ma credo che anche la Regione Abruzzo debba fare la sua parte e, considerando i tempi strettissimi per l’impegno delle risorse, credo che € 50.000 rappresentino un primo e giusto passo.

Spero che tutti i componenti del Consiglio regionale aderiranno e approveranno la mia proposta, perché non si può rimanere indifferenti; le istituzioni, il mondo politico e la società civile devono assicurare una maggiore attenzione al mondo delle dipendenze e un sostegno concreto alle realtà delle comunità terapeutiche.