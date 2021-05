Bit 2021 e ripartenze post Covid, l’Abruzzo promuove vacanza attiva e per famiglie

Pescara. All’edizione tutta in formato digitale della Bit, Borsa del Turismo di Milano – su bit.fieramilano.it – dal 9 all’11 maggio aperta agli operatori e dal 12 al 14 al pubblico, l’Abruzzo sarà presente con un proprio spazio espositivo (https://expoplaza-bit.fieramilano.it/it/espositori/regione-abru zzo) condiviso con Consorzio Abruzzo Travelling, Consorzio Riviera del Sole, Dmc Alto Sangro turismo e Dmc Marsica. Un’esperienza che nasce a seguito dei rinnovati canoni di promozione post pandemia. “Al centro della Bit 2021 c’è la comunicazione e la capacità di penetrazione del messaggio promozionale – commenta l’assessore regionale al Turismo Daniele D’Amario – La manifestazione arriva in un momento particolare per il turismo nazionale, entrato nell’agenda di governo come primo punto della ripartenza dopo l’amara constatazione che il blocco per il Covid ha prodotto danni pesanti a tutto il comparto”.

Sull’area espositiva digitale dell’Abruzzo sarà possibile assistere a webinar incentrati sulla rivitalizzazione del prodotto Abruzzo, soprattutto sulle potenzialità del prodotto mare nell’accezione del turismo dedicato alla famiglia. “E’ un aspetto su cui vogliamo puntare perché riteniamo che il turista post pandemia guarderà con attenzione a questo prodotto e con le nostre spiagge abbiamo molto da offrire” sottolinea l’assessore. Si parlerà anche di natura, turismo lento, montagna adatta alle famiglie, tutti elementi che hanno caratterizzato negli ultimi anni l’offerta turistica. La nuova versione di Milano Bit in edizione digitale sembra in linea con la nuova filosofia dell’Abruzzo.

“Nell’ultimo anno – sottolinea D’Amario – ci siamo inventati nuovi modi di far conoscere la regione con le sue bellezze, oggi siamo pronti, molto più di un anno fa, a promuovere il territorio con questa modalità affinché i viaggiatori siano ancora più invogliati a visitarlo”.