L’Aquila. Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricevuto stamane, nella sede municipale di Palazzo Fibbioni, il nuovo comandante della legione Carabinieri Abruzzo e Molise, il generale di brigata Antonino Neosi, già direttore, dal 2019, dei Beni storici e documentali e del Museo dell’Arma di Roma.

“A nome dell’intera amministrazione comunale e mio personale, ho rivolto al generale Neosi i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico alla guida del comando interregionale dei Carabinieri. Ho espresso, al contempo, un sentito bentornato all’alto Ufficiale che è originario del comune di Raiano, in provincia dell’Aquila” ha dichiarato Biondi.

“La visita è stata anche un’occasione per rinnovare la piena collaborazione istituzionale tra il Comune dell’Aquila e l’Arma dei Carabinieri cui questa amministrazione, nel 2018, ha conferito la Cittadinanza onoraria per le molteplici attività di tutela del patrimonio e della collettività costituendo, nel sentire comune e nella considerazione di ogni cittadino, un indiscutibile punto di riferimento” ha concluso il primo cittadino.