Biondi firma ordinanza con regole per l’aperitivo della Vigilia: limiti all’alcol e mascherine

L’Aquila. Limiti al consumo di alcolici alla Vigilia e obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Sono questi gli elementi principali dell’ordinanza firmata questa sera dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a seguito del Comitato di Ordine e sicurezza pubblica che si è tenuto ieri, del tavolo tecnico svoltosi questa mattina in Questura e dell’Unità di crisi riunitasi sempre nella giornata di oggi e che ha raccolto anche le specifiche indicazioni della Asl in merito.

Vietata la somministrazione di bevande alcoliche su tutto il territorio comunale dalle ore 15 alle ore 24 del giorno 24 dicembre, fatta eccezione per il servizio al tavolo da svolgere esclusivamente all’interno dei locali che non dovranno superare il limite di capienza; così come sarà vietato, dalle ore 15 alle ore 24 del giorno 24 dicembre, il consumo di bevande alcoliche in ogni area pubblica del territorio comunale.

“Non è nelle prerogative del sindaco sostituirsi all’autorità governativa e, dunque, imporre il coprifuoco, come da più parti auspicato. Il provvedimento, nonostante l’Abruzzo sia zona bianca – commenta il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – ha l’obiettivo di ‘contenere’ gli effetti che il dilagare del virus potrebbe avere sulla tenuta del nostro tessuto sociale ed economico”. L’ordinanza del primo cittadino, infatti, adotta misure che hanno l’obiettivo di evitare assembramenti nei momenti della giornata che storicamente sono più critici, ovvero quelli pomeridiani. Allo stesso tempo è salvaguardata la somministrazione ai tavoli dove è possibile mantenere il distanziamento. “Si tratta di una scelta di buon senso e non di un atto unilaterale – continua Biondi – che vede partecipi tutte le istituzioni e le organizzazioni che ‘reggono’ l’iniziativa, contemperando le esigenze della tradizione, delle attività commerciali e della salvaguardia della salute collettiva. Sarà necessaria la collaborazione di tutti: responsabilità e senso civico è quello che insieme chiediamo agli aquilani”.

Quanto alle mascherine, indossarle sarà obbligatorio anche “anche negli spazi all’aperto, nei giorni, fasce orarie e luoghi di seguito indicati:

24, 25, 26 dicembre 2021, tra le ore 10 e le ore 22; dalle ore 10 del 31 dicembre 2021 fino alle ore 22 del 1° gennaio 2022; dalle ore 8 alle ore 22 del 5 gennaio 2022 e dalle ore 10 alle ore 22 del 6 gennaio 2022;

nelle aree individuate dalle seguenti vie e piazze, meglio identificate nella planimetria allegata:

– Corso Umberto / Piazza Palazzo;

– Piazza Battaglione Alpini / Corso Vittorio Emanuele / Largo Tunisia;

– Corso Vittorio Emanuele (Portici);

– Corso Federico II / Piazza Duomo / Via Cavour / Via Sassa;

– Via Indipendenza / Piazza San Marco;

– Piazza San Basilio;

– Via Castello / Via Zara;

– Corso Vittorio Emanuele (“corso stretto”) / Via San Bernardino / Via Verdi / Piazza Regina Margherita / Via dei Sali / Via Leosini / Via Garibaldi / Piazza Chiarino / Piazza Santa Maria di Paganica / Via della Genca / Costa Mandatario;

Restano fermi – infine – “il rispetto delle regole di capienza e distanziamento stabilite dai protocolli e dalle linee guida vigenti e l’obbligo, stabilito dal DPCM 2 marzo 2021, di esporre all’ingresso dei locali un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente”.

L’ordinanza dispone, inoltre, l’intensificazione dell’attività di pulizia da parte dell’ASM, anche mediante l’installazione di ulteriori cassonetti. Saranno, infine, rafforzati i controlli, anche del tasso alcolemico, mentre è prevista una rigorosa attività sanzionatoria.