L’Aquila. “La restituzione anticipata del disavanzo di 450 milioni di euro di cui pativa la Regione Abruzzo, consente di riprogrammare le risorse per 40milioni di euro l’anno per i prossimi dieci anni”, così il dirigente del settore Ragioneria e Bilancio della Regione Abruzzo, Fabrizio Giannangeli, ha concluso la conferenza stampa della Giunta per la presentazione della Legge di stabilità 2024 e del bilancio di previsione finanziaria 2024-26, stamattina a Palazzo Silone all’Aquila.

“Un bilancio che risana tutti i debiti, denotando la capacità di liberare voci della spesa corrente, compensare l’incremento dei costi e inflazione, aprendo la possibilità di fare nuovi investimenti”, così Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo in conferenza. Presenti anche gli assessori, Nicoletta Verì (Salute), Mario Quaglieri (Bilancio) e il vice presidente Emanuele Imprudente (Agricoltura). Tra le voci di bilancio: “680milioni circa per 10 anni di copertura del trasporto pubblico. Oltre 58milioni di euro per edilizia sanitaria per la parte di competenza di cofinanziamento”, continua Marsilio, sottolineando che il bilancio sanitario del 2023 chiude in pareggio. “Oltre 30milioni di euro per annualità 24-26 per cofinanziamento di Fondi Sociali e Agricoltura. In questo ciclo di programmazione i fondi europei sono due volte e mezzo i fondi ereditati, pertanto anche l’intervento della Regione è maggiorato”, dice Marsilio. “7,5 milioni sono destinati all’ambito sportivo e turistico. In questi cinque anni abbiamo tirato fuori Abruzzo dalle secche della irrilevanza e marginalità grazie alla partecipazione e visibilità nelle fiere nazionali e internazionali e l’organizzazione di grandi manifestazioni culturali e fieristiche in Abruzzo come Festival del Tartufo e Festa dei Serpenti, la Grande partenza del Giro d’Italia e il Ritiro del Napoli Calcio a Castel di Sangro, dove l’investimento di circo un milione di euro l’anno e ampiamente ripagato dalle presenze turistiche per tutto l’anno. Per quest’anno è previsto l’arrivo del Giro d’Italia femminile con le ultime tre tappe in Abruzzo. I mondiali degli sport rotellistici e i mondiali indoor under16 di sci. 5 milioni sono destinato agli studenti per le borse di studio. Esenzione Irap estesa alle Onlus e associazioni di volontariato del terzo settore, iscritte al registro regionale. Il sociale è una cosa seria che deve essere sostenuta e valorizzata”, conclude Marsilio.