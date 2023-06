Pescara. Bilancio in positivo, risanamento dei conti societari con conseguente risparmio per le casse pubbliche e significative prospettive per il futuro in vista dell’attivazione del Numero unico di emergenza europea (Nue) 112.

Sono gli elementi principali emersi all’esito dell’assemblea di Abruzzo Progetti nel corso della quale è stato dato il via libera al documento contabile nel quale sono stati riscontrati risultati utili rispetto al passato ed è stata data conferma ai componenti del Collegio sindacale.

“Attraverso l’operazione di rottamazione delle cartelle esattoriali, riferibili alle precedenti gestioni, sarà inoltre possibile un abbattimento del debito che si traduce in un risparmio per la società e, pertanto, dell’intera comunità abruzzese. – spiega l’Amministratore Unico di AP, Andrea Di Biase – Grazie al bagaglio di esperienze, le competenze e le professionalità acquisite, Abruzzo Progetti sarà al centro di un programma destinato a modificare e migliorare la sicurezza dei cittadini”.

Sarà, infatti, la spa in house della Regione Abruzzo a fornire il personale deputato all’erogazione dei servizi legati al Numero di emergenza europea (Nue) 112 che sarà formato nella gestione di richieste di intervento per eventi emergenziali, mentre le attività saranno coordinate dall’Agenzia regionale di Protezione civile.

“Abruzzo Progetti è pronta a raccogliere questa nuova sfida per la comunità abruzzese. – commenta ancora Di Biase – Quello del Nue sarà un servizio destinato a ottimizzare l’attività di assistenza e soccorso al cittadino: secondo una stima grazie alla sua attività è possibile ridurre del 50% le telefonate che arrivano al secondo livello, cioè agli operatori di Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Soccorso sanitario, Guardia costiera, che possono, quindi, concentrarsi esclusivamente sulle chiamate di effettiva e reale emergenza. A breve verrà pubblicato il bando di selezione con l’obiettivo di poter procedere con le assunzioni a decorrere dal primo gennaio del prossimo anno affinché coloro che avranno i requisiti potranno sottoporsi ad un percorso formativo. La società si conferma strategica per istituzioni e cittadini e per questo sentimenti di riconoscenza vanno alla Regione Abruzzo, ai dipendenti, tecnici, funzionari e dirigenti che con il loro impegno quotidiano consentono di garantire attività e servizi molto importanti, nel campo della ricostruzione post sisma, energia o ambiente.