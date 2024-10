Vasto. L’intera costa abruzzese sarà più accessibile, grazie ad un innovativo servizio a favore delle persone diversamente abili, rappresentato da un gommone dell’associazione sportiva dilettantistica Apnea Team Abruzzo, per il salvataggio in caso di emergenza, e per le attività in mare.

A renderlo possibile un emendamento al Bilancio regionale approvato nella notte del 29 dicembre che porta la firma del consigliere regionale della Lega, Sabrina Bocchino, ricandidata alle elezioni regionali del 10 marzo, e che prevede un contributo straordinario di 80.000 euro, ad Apnea Team Abruzzo, necessari all’acquisto del gommone, dotato di particolari caratteristiche tecniche e logistiche.

“Le persone diversamente abili – spiega Bocchino – sono tante in Abruzzo e in Italia, e a loro vanno garantite le stesse possibilità e opportunità anche in qualità di turisti e nei momenti di tempo libero”.

Bocchino tiene poi a sottolineare che “pochissime altre regioni hanno un servizio di questo tipo e non dobbiamo dimenticare che l’accessibilità per le persone diversamente abili, rappresenta un valore aggiunto non solo di civiltà, ma anche di attrattività e competitività per il comparto turistico. Sono orgogliosa al pensiero che a breve persone che prima non ne avevano la possibilità, potranno navigare in libertà e godere della splendida costa abruzzese, vista dal mare”.

Apnea Team Abruzzo svolge i suoi corsi a Vasto e San Salvo, avvalendosi della collaborazione di due impianti sportivi sia per la parte teorica che per quella pratica. Durante il periodo estivo organizzano le uscite in mare presso il Parco Marino delle isole Tremiti e diverse trasferte in tutta la penisola.