L’Aquila. Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha incontrato oggi, a palazzo Silone, il nuovo questore di Chieti, Aurelio Montaruli per un saluto istituzionale e per un benvenuto nel territorio abruzzese. Nato a Roma da genitori originari della provincia di Bari, Montaruli, 58 anni, vanta esperienze in varie articolazioni della Polizia di Stato. Ultimo incarico, alla Polfer del capoluogo pugliese.

I due hanno affrontato temi e prospettive di un territorio ricco di eccellenze e progettualità, impegnato nella fase di crescita economica, nella gestione dei fondi del Pnrr, sul piano della sicurezza e di controllo del territorio. Confermata la volontà di collaborazione tra le due istituzioni nei rispettivi ambiti di competenza istituzionale.