“Battesimo civico” per i neo diciottenni di Chieti con l’orchestra Sinfonica dei Virtuosi di Kiev

Chieti. L’importanza della conoscenza della Legge come fondamento dell’identità collettiva è risultata evidente soprattutto in questo ultimo periodo di emergenza pandemica, in cui si è assistito a una forte restrizione dei diritti e molti cittadini si sono trovati a riflettere sulla correttezza o meno di alcune scelte. Per costruire le fondamenta alla base di una consapevolezza civica condivisa, partecipata e responsabile, Giuffrè Francis Lefebvre, leader nell’editoria professionale giuridica, ha dato vita a un progetto di conoscenza e approfondimento della Carta costituzionale italiana rivolto a ragazzi e studenti, futuri protagonisti della vita cittadina.

La Casa Editrice ha dunque realizzato una pubblicazione specifica riguardante proprio la “Costituzione della Repubblica italiana”, redatta da costituzionalisti di livello massimo, già apprezzata e utilizzata da diversi Comuni sul territorio nazionale. Una pubblicazione, che Giuffrè Francis Lefebvre ha deciso di distribuire in occasione del “BATTESIMO CIVICO” dei giovani diciottenni – neo elettori – nei vari Comuni italiani.

Il primo “Battesimo civico”, che segna l’ingresso dei neo maggiorenni nella vita civica, si è svolto questa mattina a Chieti alla presenza di tutte le principali figure istituzionali locali, tra cui il sindaco Diego Ferrara, il Presidente del Consiglio Comunale, Luigi Febo e il Prefetto di Chieti, S.E. Armando Forgione. A rappresentare Giuffrè Francis Lefebvre c’è Antonio Delfino, Direttore comunicazione e relazioni istituzionali della Casa Editrice.

Presenti, inoltre, il commissario governativo per la Ricostruzione, Giovanni Legnini; il presidente della Commissione parlamentare Affari e Finanza, sen. Luciano D’Alfonso; l’arcivescovo metropolita mons. Bruno Forte; il professor Enzo Di Salvatore, costituzionalista e curatore dell’edizione della copia in edizione speciale della Carta della Giuffré che viene consegnata ai ragazzi. Durante la cerimonia, svoltasi presso il Teatro Marrucino, 300 ragazze e ragazzi delle scuole cittadine hanno così ricevuto simbolicamente il testo della Costituzione, edito da Giuffrè Francis Lefebvre.

L’evento è stato aperto dall’esibizione dell’Orchestra Sinfonica dei Virtuosi di Kiev con l’esecuzione dell’inno nazionale Ucraino e di quello Italiano. L’Orchestra è stata adottata dal Comune di Chieti attraverso una richiesta esplicita alle autorità ucraine: i musicisti resteranno per un anno in Abruzzo e avranno come casa artistica e di riferimento il Teatro Marrucino e si esibiranno nelle manifestazioni previste dal calendario comunale e della Deputazione.

Giuffrè Francis Lefebvre (GFL) è leader in Italia nell’offerta di soluzioni e servizi editoriali tradizionali e digitali, portali specialistici, piattaforme integrate, software e formazione accreditata in aula e online per le aree professionali legale, fiscale, lavoro e per le imprese.

La società è nata nel 2018 dalla fusione tra la storica casa editrice Giuffrè, fondata a Milano nel 1931 e da sempre tra i principali player del mercato editoriale professionale legale, e Memento Francis Lefebvre, da 30 anni specializzata nella produzione di volumi e supporti digitali per i professionisti fiscali e del lavoro, con più di 50 mila clienti solo in Italia.

GFL è parte del gruppo Lefebvre Sarrut, multinazionale attiva in Europa con numerose aziende controllate in 8 Paesi, con 2.600 dipendenti e un fatturato annuo di oltre 550 milioni di euro.