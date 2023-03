Carsoli. “I Sindaci e gli Amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella battaglia contro il “caro pedaggi” e per la sicurezza della A24/A25, si sono riuniti a Carsoli in data odierna. Preso atto del mancato rispetto dell’impegno assunto dal Ministro Salvini di riconvocare i Sindaci entro la metà di Gennaio e del “nulla di fato” al sollecito

inviatogli in data 15 Febbraio, comunicano che provvederanno a rinnovare la richiesta di incontro”.

Inizia così la nota inviata dal sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, a firma dei sindaci e degli amministratori di Abruzzo e Lazio, impegnati nella battaglia caro pedaggi sulle autostrade A24 e A25.

“Sin da ora gli amministratori preannunciano che, in caso di ulteriore silenzio, torneranno a far sentire la loro voce davanti alla sede del Mit il prossimo 23 Marzo e ad assumere ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla risoluzione della vicenda.