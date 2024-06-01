Castel di Sangro. La Magnolia Campobasso si è guadagnata un posto tra le prime quattro squadre di basket femminile d’Italia, ma c’è da dire che nel team molisano è presente anche un po’ di Abruzzo.

Infatti, nella Magnolia Campobasso, che sta disputando a Roseto Degli Abruzzi si stanno disputando le Finali Nazionali Under 17 di basket femminile, giocano le atlete “In Movimento” di Castel di Sangro Claudia Di Quinzio, Elena Oddis e Viola Verlingieri.

Il torneo in corso nella città abruzzese è partito con sedici squadre divise in quattro gironi, e il team rossoblù ha superato al meglio i quarti contro Alghero qualificandosi per la semifinale, che si disputerà oggi alle 18:00, dove troverà Costa Masnaga.