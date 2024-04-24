L’Aquila Sono impegnato fermamente, insieme alle colleghe e ai colleghi della VI Commissione, a proporre emendamenti per affrontare le criticità emerse dal Decreto legge n. 39 del 2024, riguardanti le misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

La recente presa di posizione della CGIL Abruzzo evidenzia le difficoltà che migliaia di abruzzesi con disabilità stanno affrontando a causa delle modifiche apportate dal decreto, che di fatto limitano la loro mobilità e libertà di accesso. Sono attivo con determinazione per ripristinare le agevolazioni per la cessione del credito e lo

sconto in fattura del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti e della dignità delle persone con disabilità.