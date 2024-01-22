L’Aquila. Aperto il bando per il Servizio Civile Universale e anche quest’anno sono oltre 50.000 i ragazzi tra i 18 e i 28 anni che potranno vivere un’esperienza unica, diventare per 12 mesi operatori volontari in progetti di servizio civile universale. L’impegno è di 25 ore settimanali articolati su 5 giorni settimanali ed è previsto un assegno di 507,30 euro al mese.

Inoltre, lo Stato riconosce e valorizza l’impegno con l’istituzione di una riserva di posti del 15% nei concorsi pubblici per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio.

La Cooperativa LABOR, ente Titolare del Programma “PERCORSI DI CRESCITA, INCLUSIONE E SENSO CIVICO: PARTECIPAZIONE, SOSTENIBILITA’ E ASSISTENZA” è alla ricerca di giovani da impegnare nei vari progetti che coinvolgono tutto il territorio abruzzese e alcune provincie nel marchigiano. La scadenza per le candidature è alle ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

Per questo Bando la Cooperativa LABOR e gli Enti Co-programmanti (Cooperativa Formatalenti, Fondazione Piccola Opera Charitas, ASP2 Teramo e Comune di Sant’Egidio alla Vibrata) promuovono 5 progetti, in diversi settori e ambiti di attività: CULTURALE, EDUCATIVO, ASSISTENZIALE, AMBIENTALE. per i quali ricercano 379 operatori volontari.

Sono disponibili nelle apposite sezioni del sito della Cooperativa Labor www.cooperativalabor.it le schede sintetiche dei progetti, nelle quali trovare tutti i dettagli delle attività proposte.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Sarà necessario autenticarsi tramite SPID.

Chi intende partecipare al Bando deve richiedere, quindi, lo SPID –Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid). E’ gratuito presso gli uffici postali. Tutte le informazioni per compilare la domanda sono contenute nella Guida alla Compilazione della domanda DOL https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/presenta-la-domanda/la-guida

Per tutte le informazioni e qualsiasi dubbio o orientamento i giovani possono contattare l’Ufficio Servizio Civile della Cooperativa LABOR all’indirizzo [email protected] e al numero whatsapp 085.4168277 o consultare il sito www.cooperativalabor.it.