L’Aquila. Bagno di folla per il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, arrivato oggi all’Aquila per sostenere il candidato alla presidenza della Regione Abruzzo, Luciano D’Amico, e i candidati al Consiglio regionale per le liste del Movimento 5 Stelle. Si tratta di un tour elettorale di quattro giorni, nei quali il leader dei pentastellati toccherà tutte le province abruzzesi, a partire dal capoluogo della Regione, nel quale ha visitato alcuni cantieri della ricostruzione, luoghi d’interesse e attività storiche della città.

Tanti i temi dell’attualità trattati all’Aquila, tra cui la protesta degli studenti pro Palestina a Pisa: “Ci sono dei principi costituzionali, quando si parla di stato di diritto, e a differenza anche di quello che è stato scritto nel mattinale Meloni e Fazzolari, lo stato di diritto significa sicuramente che ci sono dei principi costituzionali da rispettare, come la libertà di manifestazione e del pensiero. Quindi”, ha aggiunto Conte, “il fatto che siano studenti che vogliono dimostrare ed esprimere le loro preoccupazioni di fronte a questo massacro che sta realizzando a Gaza io lo trovo fatto assolutamente democratico e positivo”.

“Noi come forza politica come sapete all’inizio abbiamo subito denunciato l’inaccettabilità della violazione del diritto internazionale, pur dopo l’atroce attacco di Hamas che abbiamo condannato con tutte le forze”, ha continuato Conte. “Manifestazioni dei giovani di tutto il mondo che in questo momento sono uniti per denunciare questo massacro assolutamente inaccettabile. Noi”, ha concluso Conte, “rispettiamo le forze dell’ordine, che ogni giorno con dedizione e sacrificio lavorano per assicurare la sicurezza e tutto il paese”. Il presidente del M5S, dopo l’incontro con i giornalisti, ha iniziato un giro nel centro storico accompagnato tra gli altri dal candidato alla presidenza del campo largo, Luciano D’Amico.

Altro nodo riguardante l’Abruzzo, toccato invece a Tagadà, su La7, è la Roma-Pescara. “C’è un vento di rinnovamento, c’è voglia di cambiamento e siamo qui, in Abruzzo, ad ascoltare i cittadini e testimoniare la solidità di questa proposta politica costruita sulle esigenze specifiche della comunità abruzzese. Se i cittadini vorranno premiare questo impegno lavoreremo per loro. È un segno di grande debolezza l’errore che Meloni sta compiendo anche qui, promettendo in campagna elettorale la Roma-Pescara”. In questo modo, “dimostri che fai promesse mirabolanti mentre sono impegni da declinare ogni giorno con una seria attività amministrativa”, ha concluso Giuseppe Conte.

“Riguardo al programma di governo per l’Abruzzo”, ha aggiunto Conte, “c’è un tavolo che ha lavorato davvero seriamente, gli abruzzesi hanno bisogno di rassicurazioni sulla volontà di investire seriamente nella sanità che è uno dei capitoli più disastrati, oramai girando l’Italia non solo in Abruzzo, poi le infrastrutture e soprattutto un Abruzzo verde, in Abruzzo che possa creare opportunità di lavoro ma nella direzione giusta. Io vengo a testimoniare l’entusiasmo non sovrapponendomi assolutamente ai concittadini che conoscono i bisogni di questa comunità perché vivono nel territorio”.