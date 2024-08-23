Pescara. In relazione all’allarme zanzare “West Nile” di queste ore – che tuttavia al momento riguarda solamente alcuni comuni della provincia di Chieti, Ambiente SpA in accordo con il
Sindaco Masci e l’Assessore Orta, al fine di contrastare eventuali problematiche, ha avviato un
programma più intenso di disinfestazione, quindi oltre il servizio svolto ordinariamente, verrà
potenziato già dalla giornata di domani il servizio di disinfestazione secondo le disposizioni
riportate nella pubblicazione della Regione Abruzzo.
L’attività verrà svolta nelle vie cittadine e, in collaborazione con Pescara Multiservice, anche
all’interno dei parchi comunali.
Infine, Ambiente SpA incrementerà i servizi anti larvali sia durante il servizio pomeridiano
svolto dai propri operatori, sia in occasione delle manifestazioni ed eventi all’aperto di questi
giorni.