D’Amico. L’assemblea regionale abruzzese di Azione ratificherà domani la decisione di unirsi alle forze in campo a sostegno di Luciano D’Amico a candidato unitario del centrosinistra più M5S.

Domani sarà presente anche D’Amico, già rettore dell’Ateneo di Teramo, mentre Azione spiega che “Questa

scelta è stata definita dopo un confronto vivo con il candidato presidente sui temi della sanità, del trasporto

pubblico, dell’innovazione e digitalizzazione dell’ente e sul futuro dei piccoli centri interni della nostra Regione,

punti su cui Azione darà il suo contributo con idee e soluzioni concrete e che verranno integrati nel programma.

Azione rappresenterà, come sempre detto, i valori riformisti, popolari e liberali degli abruzzesi dando

finalmente rappresentanza a tutti quei cittadini che vogliono veramente una Regione attrattiva, competente e

efficace”.

La scelta di appoggiare D’Amico, spiega Azione, ha avuto il placet di Carlo Calenda, “che ha dimostrato pubblicamente il suo gradimento per il candidato presidente e ha già iniziato a preparare il suo passaggio nella nostra Regione per progettare con i suoi e con il Professor D’Amico un autentico percorso comune per il futuro dell’Abruzzo”.