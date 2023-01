Un motociclista residente a Roma è morto a causa di un incidente che si è verificato lungo la Tiburtina Valeria, nella Valle di Luppa, nei pressi di Pietrasecca. La vittima dell’incidente è Francesco Lenoci, 34 anni, originario di Canosa di Puglia e residente a Roma.

Il giovane era alla guida di una moto Kawasaki quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail. Immediatamente un automobilista, operatore del 118, notando l’incidente ha eseguito un tentativo di rianimazione con massaggio cardiaco, e ha avvertito i soccorsi del 118 che però non hanno potuto fare nulla.

La circolazione è stata disposta a senso alternato per gli adempimenti e verifiche di rito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tagliacozzo, coordinati dal comandante Giovanni Di Girolamo, che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.