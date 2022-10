Autonomia, Fedriga: “È il momento di valorizzare specificità”

L’Aquila. “È arrivato il momento delle autonomie da diversi anni”. Lo ha affermato Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, intervenendo in collegamento video a Sky Tg24 Live in Firenze, in un panel con la ministra agli Affari regionali Mariastella Gelmini e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Ringrazio Giani e Gelmini per le loro parole – ha detto. – La battaglia per le autonomie è per valorizzare le specificità del Paese”.