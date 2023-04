Pescara. “L’autonomia differenziata è una grande opportunità per l’Abruzzo per garantire una miglior efficienza nell’utilizzo delle risorse che non verranno tagliate ma al contrario ci saranno maggiori opportunità di stanziamento, meno burocrazia e il decentramento delle decisioni dai palazzi romani a quelli abruzzesi, che senz’altro potranno agire con maggior velocità ed efficacia”. Così in una nota il vice segretario regionale della lega, il deputato Antonio Zennaro, a margine dell’incontro di stamane all’auditorium Petruzzi sulla riforma del Ministro Calderoli.

“Questa riforma non sarà una diminutio di diritti ma al contrario andrà a colmare lacune che ereditiamo dal passato, ad esempio sul tema del rapporto tra Stato, Regioni, provincie e comuni che in questo modo potranno essere maggiormente coinvolti. Inoltre, conclude Zennaro, saranno definiti e garantiti i livelli essenziali delle prestazioni favorendo una vera uniformità dei diritti dei cittadini così diminuendo lo storico divario tra regioni”.

Presente all’incontro anche la consigliera regionale della Lega Antonietta La Porta che ha portato i saluti dell’Emiciclo.