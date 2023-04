Carsoli. È ancora tutta aperta la partita per i rincari di A24 e A25. Il primo cittadino di Carsoli, Velia Nazzarro, coordinatore del comitato dei sindaci e amministratori di Lazio e Abruzzo, la scorsa settimana ha incontrato i dirigenti del ministero dei Trasporti per organizzare il tavolo tecnico sul futuro delle arterie autostradali.

Due date erano state concordate per l’incontro: oggi o il 12 aprile. A distanza di giorni dal ministero nessuno ha contattato Nazzarro e gli altri 115 sindaci che ora sono pronti a proseguire la battaglia. “Stante l’incomprensibile silenzio del Mit e il mancato rispetto degli impegni assunti”, hanno spiegato gli amministratori di Lazio e Abruzzo, “ci troviamo costretti a sollecitare nuovamente la convocazione del tavolo istituzionale per il giorno 12 aprile. Si rammenta che il consigliere Bordoni nell’incontro del 21 marzo con il sindaco di Carsoli, aveva indicato le date del 5 o 12 aprile ma, ad oggi, tutto tace.

Confidando in un sollecito riscontro, sin da ora i Sindaci e gli Amministratori, in caso di ulteriore silenzio e sgarbo istituzionale, dichiarano di essere pronti a tornare a manifestare per pretendere il rispetto dei cittadini e dei territori che rappresentano. I Sindaci e gli Amministratori di Lazio e Abruzzo”.