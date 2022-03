Audizioni del Teatro Stabile d’Abruzzo, 130 candidature presentate per il nuovo spettacolo

L’Aquila. Grande fermento nel mondo teatrale per le audizioni convocate dal Teatro Stabile d’Abruzzo in vista dell’allestimento del nuovo spettacolo “La Misteriosa Fiamma della Regina Loana” di Umberto Eco, con la riduzione e la regia di Giuseppe Di Pasquale, 130 candidature, infatti, sono arrivate per i ruoli che prevedono, oltre al talento attoriale, attitudine al canto.

I provini sono in corso e proseguiranno per le intere giornate di oggi, lunedì 28 marzo 2022, e domani, martedì 29 marzo, a L’Aquila nel Teatro dei 99 dove gli artisti convocati si esibiranno in un monologo e in un brano musicale.

Lo spettacolo sarà allestito nel prossimo mese di giugno e sarà in tournée per l’intera stagione 2022/2023.

Una bella occasione per dare spazio ai talenti, è compito del teatro pubblico offrire opportunità al lavoro artistico anche in tempi difficili, far crescere nuove professionalità e valorizzare attori di grande esperienza. Ancora una volta lo Stabile d’Abruzzo è in prima linea per tornare in scena con forza ed entusiasmo e per produrre nuovi spettacoli con l’augurio che il pubblico sia sempre numeroso ad applaudire in serenità e sicurezza.