L’Aquila. “Sulle colonne della Stampa di oggi il Presidente della Regione Marco Marsilio attacca Vincenzo De Luca, reo di aver offeso la Meloni durante la manifestazione in difesa delle ragioni del Sud contro la Meloni. Le battute possono essere offensive, ma di battute si tratta e tra persone civili si chiude la vicenda. Ma la battaglia di De Luca contro l’autonomia differenziata fa paura. Marsilio ha tradito l’Abruzzo votando a favore della schifosa riforma leghista, De Luca sta difendendo anche noi”. Così, in una nota, Camillo D’Alessandro, presidente regionale di Italia Viva, per la Lista Riformisti e Civici.

“De Luca venga in Abruzzo, da Presidente di Regione, da uomo del Sud, giriamo l’Abruzzo con una scopa per spazzare via chi ci ha ‘svenduti’ sui tavoli romani, Marsilio, che, approvando l’autonomia differenziata, ha compromesso il futuro della nostra Regione, dei nostri figli, della nostra scuola e della nostra sanità”, ha aggiunto D’Alessandro.

“Marsilio non è stato solo inutile, ma è stato dannoso, va metaforicamente ‘spazzato’ via, con una scopa simbolica, che arriva fino alle urne”, ha concluso Camillo D’Alessandro.