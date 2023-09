L’Aquila. Il Parco Regionale Sirente Velino e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise sono pronti a trasformarsi in set fotografici d’eccezione. Dal 5 all’8 ottobre, la natura incontaminata delle due aree protette, con il loro straordinario patrimonio faunistico, sarà protagonista di “Atmosfere d’Abruzzo”, workshop di fotografia

naturalistica condotto dal fotografo ferrarese Milko Marchetti. Quartier generale del seminario sarà la casa vacanze Casa da Medardo, che accoglierà gli allievi per l’intera durata delle sessioni fotografiche, nell’incantevole borgo medievale di Gagliano Aterno, in Valle Subequana, provincia dell’Aquila, cuore dell’Appennino abruzzese.

Il corso sarà presentato mercoledì 4 ottobre, dalle 18, presso la sala consiliare del comune di Gagliano Aterno, in Piazza del Popolo, all’interno di una serata-evento (ad ingresso libero) che vedrà protagonista Milko Marchetti e i suoi straordinari viaggi fotografici nel mondo della natura. Dal Delta del Po all’Alaska, dal Madagascar all’Islanda fino al Pantanal, l’;autore presenterà i suoi lavori naturalistici con video e slide show, tra aneddoti, racconti e curiosità. Dal 5 ottobre comincerà , invece, la full immersion di quattro giorni nella fotografia naturalistica, che vedrà alternarsi una parte teorica di lezioni che si svolgeranno negli spazi di Casa Da Medardo e una parte pratica che si terrà nelle aree Parco attraverso uscite mirate affiancate da guide esperte (Orsa Maggiore Trekking e Ambiente e Parco Nazionale).

Il programma prevede due giornate di escursioni (5-7 ottobre) nel Parco Regionale Sirente-Velino sul Monte Sirente e altre due giornate (6-8 ottobre) nel Parco Nazionale d’Abruzzo nella zona di Aschi.“Tra le atmosfere uniche dei paesaggi d’Abruzzo che si apprestano al foliage, ottobre è un mese particolarmente interessante per due specie animali, il lupo e il camoscio, che saranno osservatori speciali insieme a orsi, cervi, volpi, aquila reale.” ha spiegato Milko Marketti, 30 anni di esperienza nel settore, 12 volte vincitore della Coppa del Mondo di fotografia naturalistica e collaboratore delle maggiori riviste di viaggi e natura. “ Saranno giornate intense che

coinvolgeranno gli allievi in varie fasi. Una parte importantissima- ha continuato- sarà dedicata alla conoscenza e all’etica, al comportamento in natura, perché ritengo siano le basi della fotografia in natura. E fondamentale capire come avvicinarsi e come fotografare, limitando qualsiasi disturbo alle specie”.

Tra le lezioni, si apprenderanno le tecniche di appostamento fisso, l’uso delle attrezzature, come

effettuare i timelapse in movimento, come realizzare video con la fotocamera, la post-elaborazione

digitale e l’archiviazione delle immagini. Il corso è rivolto a fotografi naturalisti che vogliono conoscere nuovi luoghi o a semplici appassionati che vogliono acquisire le conoscenze di base della fotografia naturalistica.

“Siamo felicissimi di ospitare un fotografo di caratura internazionale come Milko Marchetti- ha detto Paolo Sivilotti di Casa da Medardo. La sua presenza è un valore aggiunto per il nostro territorio, che diventerà meta di tanti professionisti e appassionati della fotografia naturalista. Per questo- ha concluso- siamo pronti a dare tutto il meglio della nostra accoglienza nella nostra struttura ricettiva, da sempre al fianco di iniziative volte a promuovere la bellezza della Valle Subequana e del Parco Regionale Sirente-Velino”. Il workshop è patrocinato dal comune di Gagliano Aterno, Parco Regionale Sirente Velino con la collaborazione di Orsa Maggiore Ambiente e Trekking.