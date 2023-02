Ottimo test al cross Internazionale in Sardegna con la mente già ai nastri di partenza alla massima rassegna Tricolore di cross

Uno degli atleti di punta dell’Atletica Vomano Stefano Massimi domenica 26 febbraio ha effettuato un ottimo test al cross Internazionale Alà dei Sardi in provincia di Sassari, riservato a soli atleti invitati dagli organizzatori, la vittoria è andata all’Ugandese Oscar Chelimo (Noceto Casone) seguito da atleti di fama Internazionale, 7° posto per il portacolori dell’Atletica Vomano, 8° Daniele D’Onofrio del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro. Intanto, tutta la squadra dell’Atletica Vomano campione Abruzzese 2023 del cross lungo maschile km 10 è in preparazione e proiettata al 12 marzo per la Festa del Cross a Gubbio, valevole per la Finale Nazionale assoluto di cross, alla ricerca di un posto di prestigio nella top ten della classifica Nazionale. La formazione della squadra Abruzzese composta da ottimi elementi sarà composta da Stefano Massimi; Luca Ursano; Hajjaj El Jebli; Mohamed Zerrad; Italo Giancaterina, che dovranno confrontarsi con i migliori atleti italiani, tra cui il Campione Europeo Yeman Crippa, ma soprattutto con atleti africani. La partecipazione alla finale Nazionale di Gubbio rientra nell’ambito del progetto “l’Abruzzo torna a correre” giunta alla II° edizione dopo il successo dello scorso anno sia in termini di risultati sportivi che di promozione turistica della Regione Abruzzo attraverso lo sport.