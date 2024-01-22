L’Aquila. Ancora un fine settimana appena trascorso fitto di impegni agonistici per i portacolori dell’Atletica Vomano che si sono messi in evidenza in manifestazioni a carattere nazionale e internazionale, nell’ambito del progetto “L’Abruzzo torna a correre” che per il terzo anno consecutivo ha il patrocinio della Regione Abruzzo. Sul gradino più alto del podio Simon Kibet Loitanyang alla 46° maratonina (km 21) Falconeria gara impegnativa e a carattere internazionale a Monteforte D’Alpone (Verona), podio per il Master Italo Giancaterina alla 25° edizione della corsa di Miguel a Roma che ha coperto la distanza di km 9,700 con l’ottimo riscontro cronometrico di 30.37.

Ancora un prestigioso podio per Michele Fontana, già vincitore del cross a Pineto il 14 gennaio, al 5° cross internazionale di Luserna San Giovanni (To) di km 10 in mezzo al fango, che conferma l’alto valore tecnico dell’atleta che con la squadra abruzzese dell’Atletica Vomano ha ritrovato gli stimoli per vivere una nuova avventura sportiva, dopo anni tra i professionisti del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica, nello stesso cross di Luserna da segnalare il 10° posto per il compagno di squadra Roberto Di Pasquali.