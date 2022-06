Atletica Vomano alla festa dello sport di Roseto per il campione olimpico Tamberi (FOTO)

Roseto degli Abruzzi. Il 2 giugno in una bella mattinata di Sport sul lungomare di Roseto degli Abruzzi tante Associazioni di diverse discipline sportive hanno svolto con i propri allievi/e delle dimostrazioni, per l’atletica leggera presente anche la squadra più titolata d’Abruzzo, l’Atletica Vomano che ha condiviso la postazione con l’associazione sportiva ASD Fionda Floriano della Federazione Sport Tradizionali del Presidente Giorgio Pompa nello spazio allestito dai Dirigenti Francesco Di Crescenzo e Gabriele Di Giuseppe dell’Ente di promozione A.S.C. (attività sportive confederate). Durante la calda mattinata nel tratto dedicato del lungomare Celommi bambini e ragazzi, del centro Coni di orientamento e avviamento allo sport da anni presente a Roseto , gli alunni e insegnanti dell’Istituto Roseto 1 dove è appena terminato il progetto “il gioco atletica a scuola” promosso dall’Atletica Vomano per l’anno scolastico 2021/2022, si sono cimentati nel salto in alto, lanci, corsa di velocità. Grande emozione per minori e adulti farsi fotografare indossando la canotta originale del Campione Olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi con cui nel 2020 ha vinto il Campionato Italiano assoluto di specialità proprio con l’Atletica Vomano prima di vincere la medaglia D’Oro alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Infatti, il Campione Olimpico passato recentemente nel Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, ancora ha un legame affettivo con L’Abruzzo e in particolare con Roseto che considera il tempio del Basket essendo anche lui un ottimo giocatore e grande appassionato di questo sport. Durante la manifestazione tanti appassionati di sport hanno hanno avuto modo di conoscere e sapere che il Club di Morro D’Oro è l’ unica squadra Abruzzese ad aver vinto uno storico scudetto in Abruzzo nel campionato assoluto di società su pista maschile riservato alle squadre Civili, aver vinto il titolo Italiano di corsa assoluto (combinata) e di corsa in montagna junior, per ben 9 anni ha militato nella massima serie “A” Oro dei CDS assoluti su pista della Federazione Italiana di atletica leggera, vanta un palmares di tutto rispetto costellato di successi individuali e di Società a livello Nazionale ed Internazionale in un recente passato e attualmente con un gruppo di atleti continua a ottenere ottimi risultati di rilievo in Italia e all’estero nell’ambito del progetto “L’Abruzzo torna a correre” senza trascurare l’attività promozionale, giovanile e per gli over 65 che rimangono il fiore all’occhiello dell’Atletica Vomano.

