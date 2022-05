Atleta abruzzese al Meeting Internazionale in Germania, debutto stagionale per Zerrad

Dessau. Debutto stagionale in pista nei mt 1500 domani 25 maggio per Mohamed Zerrad, ingaggiato al Meeting Internazionale di Dessau in Germania, dove si presenta come Campione Italiano in carica della specialità e con l’ottavo tempo di accredito di 3.37.86 su 14 atleti in gara, miglior tempo di accredito il Keniano Kiprugut Boaz con l’eccellente tempo di 3.34.95. Il portacolori dell’Atletica Vomano tenterà di battere il Primato Regionale di 3.41.88 assoluto detenuto da anni da uno degli alfieri dell’Atletica Vomano, Pietro Pelusi, stabilito a Goteborg in occasione della finale dei Campionati Europei under 23 nel lontano 1998.

La tappa tedesca per Mohamed Zerrad (atleta nato in Italia da genitori marocchini) rientra nel programma di preparazione in vista dei Campionati Italiani assoluti in programma a Rieti il 25 e 26 giugno e nell’ambito del progetto di promozione sportiva “L’Abruzzo torna a correre” promosso dal Club di Morro D’Oro.