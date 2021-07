Atessa: presentata in un incontro pubblico la bozza preliminare del nuovo Piano regolatore

Atessa. Sostenibilità ambientale, rigenerazione del territorio e semplificazione dello strumento urbanistico: questi gli elementi fondanti della variante al Piano regolatore generale che l’amministrazione comunale di Atessa sta predisponendo. La bozza preliminare del prg è stata presentata proprio ieri sera in un incontro pubblico che si è svolto nel centro eventi Agorà e che è stato tenuto dal sindaco Giulio Borrelli e dai tecnici impegnati nell’elaborazione del documento programmatico, ossia l’architetto Michela Giammarini, coordinatrice del gruppo che segue la revisione del Piano; il geologo Pietro Di Giuseppe, per gli aspetti geologici/geomorfologici; l’esperto in scienze ambientali Andrea Rosario Natale, per Vas e Vinca; il responsabile unico del procedimento, ingegner Maurizio Calabrese e il geometra Pasquale Romagnoli.

L’iter è partito con la delibera di Giunta numero 246 del 19 dicembre 2018: “i tempi per l’approvazione ci sono”, ha spiegato Borrelli, “è un lavoro di revisione complesso che comprende procedure non semplici, ma tutti insieme dovremmo farcela”. Per quanto riguarda gli obiettivi ha dichiarato che “puntiamo all’innalzamento della qualità della vita attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali; al potenziamento della mobilità sostenibile; alla messa in sicurezza delle parti di territorio più fragili con eliminazione delle aree edificabili che presentano pericolosità a livello idrogeologico; alla semplificazione e razionalizzazione delle norme tecniche di attuazione; alla redazione di uno strumento di pianificazione che sia più agile e di facile comprensione e in linea con le norme nazionali”.

“Miriamo”, ha aggiunto il primo cittadino di Atessa, “alla riduzione del consumo di suolo, richiesto anche dall’Europa e dalla Regione; alla creazione di corridoi ecologici con la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche esistenti; alla riqualificazione dell’area industriale”. Una visione del territorio diversa, quindi, di revisione, rispetto al passato, che punta soprattutto alla sua tutela e valorizzazione, mettendone in rilievo le peculiarità che lo contraddistinguono e facendolo diventare anche attrattore turistico. Calabrese si è soffermato sulle procedure tecniche seguite, a partire dall’individuazione del gruppo di lavoro, e sull’iter procedurale che porterà, nella massima trasparenza, all’approvazione del Piano. Noi tecnici il primo problema che ci siamo posti è quello della semplificazione, anche del linguaggio dello strumento urbanistico, perché il Prg attuale contiene nomenclature che non seguono il linguaggio standard nazionale e ciò crea difficoltà”.

“Sette i temi progettuali individuati”, ha sottolineato invece Giammarini, “e cinque i progetti urbani su cui stiamo lavorando. Partiamo dalla realizzazione di corridoi ecologici e ricreativi con un bosco che farebbe da filtro tra la zona industriale a le zone agricole e residenziali: esso prevede la piantumazione di alberi ad alto fusto e la nascita di percorsi fruibili dai residenti. C’è poi la salvaguardia di Colle San Silvestro, destinato ad ulivi, già vincolato e da preservare e tutelare, e del parco di Vallaspra, col suo immenso patrimonio boschivo; c’è la riqualificazione dei Sic- Siti di interesse comunitario esistenti, con sistemazione di punti verdi e percorsi ciclopedonali; la creazione di un parco ripariale lungo il torrente Appello, che unisca il centro storico e la valle, che abbracci un piccolo tratto del fiume Sangro e che non sia solo luogo di protezione di animali e specie arboree, ma che diventi il posto dove trascorrere il tempo libero, anche per i vacanzieri”.

Di Giuseppe ha infine dichiarato che, per procedere alla stesura del Piano, sono in atto indagini e studi geologici per ottenere, dal Genio civile, la certificazione di compatibilità geomorfologica. “Perché l’Abruzzo è classificato interamente come zona sismica e allora bisogna valutare le attività antropiche che, senza pericoli, possono essere sviluppate e dove, a tutela delle vite e delle risorse ambientali ed economiche. Bisogna abbattere al massimo la soglia di rischio per uomo e ambiente”.