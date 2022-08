Ater L’Aquila: aggiudicati a consorzi e Rti cinque lotti mega appalto per efficientamento insediamenti abitativi

L’Aquila. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria, salvo verifica della documentazione, di cinque dei nove lotti della mega gara, tra le più grandi d’Italia, per complessivi circa 212 milioni di euro, lanciata il 28 giugno scorso per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e strutturale del patrimonio immobiliare, con trasferimento dei benefici fiscali del c.d. “superbonus 110%” a fronte di sconto in fattura.

I cinque lotti hanno un valore complessivo di 142 milioni cui euro. Il cinque è andato al Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) G.C. Appalti srl, costituita da Gi.Do.Ri., Circi Costruzioni, Idrotec srl e Cifolelli Edilizia srl; il quattro alla Rti Gi.Do.Ri. Srl, costituita da G.C. Appalti srl, Idrotec srl e Cifolelli Edilizia srl; il sette al Consorzio Stabile Atermide; il tre a Dava srl in Rti con Todima srl; l’otto a Edilfrair Costruzioni generali in Rti con Cime srl. I restanti quattro lotti (uno, due, sei e otto) per un totale di circa 70 milioni di euro sono andati deserti: come prevede la legge, l’Ater potrebbe cominciare una trattativa diretta con i soggetti aggiudicatari per appaltare i lavori alle imprese già aggiudicatarie.

“La commissione esaminatrice – spiega il presidente dell’Ater dell’Aquila, Isidoro Isidori – sta lavorando a ritmi sostenuti per la verifica della documentazione, in particolare le fideiussioni, per poi passare alle fasi successive e all’inizio dei lavori. È un risultato straordinario, siamo soddisfatti di come si sta sviluppando questa mega gara di appalto, secondo le nostre informazioni unica in Italia, finalizzata ad uno storico intervento sul patrimonio abitativo da decenni bisognoso di azioni pianificate ed efficaci. L’Ater del nuovo corso ha già bruciato le tappe sui fondi Pnrr e su altre risorse che riqualificheranno il nostro patrimonio abitativo”.

La Commissione esaminatrice è composta dai funzionari Ater, l’ingegnere Francesca Tomei, presidente, l’architetto Isabella Torlone e l’ingegnere Sarah Salem, commissari, il dottor Alessio Di Bernardo, segretario verbalizzante.

Ecco nel dettaglio i nove lotti. Lotto 1: L’Aquila – via Colle Sapone – via Mario Chini – via Marche, per un importo di 20.865.263,31 di euro. Lotto 2: L’Aquila – loc. Sassa – via Ponte San Giovanni – loc. Sant’Elia – via Piemonte n.7 (23.953.869,27). Lotto 3: L’Aquila, loc. Monticchio – via di Civita (22.728.219,20). Lotto 4 – L’Aquila, loc. Preturo – via Verzieri (22.958.975,17). Lotto 5: L’Aquila, via Monte Salviano; fraz. Arischia via Vallicella (23.479.197,15). Lotto 6: Sulmona – via delle Metamorfosi, via Caprareccia, via G.da Sulmona (29.769.105,51). Lotto 7: Avezzano – via Carlo Alberto dalla Chiesa, via Luigi Einaudi, via Filippo Carusi (30.988.336,66). Lotto 8: Navelli – via Vicenne, Sulmona, via XXV Aprile e via Fratelli Angeletti (2.334.017,23). Lotto 9: Avezzano – via Filippo Carusi, via Parri, via Nenni (17.212.802,61).

L’importo di 212.504.566,11 euro comprende 194.890.605,00 euro per lavori soggetti a ribasso, 4.997.195,00 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, 12.436.766,11 per spese tecniche e 180.000,00 per servizi fiscali.