Ater Lanciano: riapertura termini Bando per concessione di 5 appartamenti a canone concordato a Vasto

Lanciano. Il Presidente Fausto Memmo comunica che L’Ater di Lanciano ha disposto la riapertura dei termini del bando di concorso per la concessione in locazione di n. 5 appartamenti a canone concordato, nel Comune di Vasto, Via De Gasperi n. 55. A partire dalla data di pubblicazione del presente bando e sino alla data del 31 gennaio 2022 ore 13.00 è aperto il concorso pubblico, destinato alla formazione della graduatoria generale aperta ad aggiornamenti semestrali, al quale possono partecipare tutti gli aspiranti alla concessione in locazione degli alloggi di Edilizia Convenzionata nel Comune di Vasto.

I cittadini interessati potranno inoltrare domanda, redatta unicamente sul modulo allegato, a pena di irricevibilità, reperibile consultando il sito web dell’Ente: www.aterlanciano.it, ovvero presso il sito web del Comune di Vasto: www.comune.vasto.ch.it. Le domande dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata A.R. all’indirizzo: ATER Lanciano, via della Rimembranza, n.6 66034 – Lanciano, ovvero inviate con modalità telematica al seguente indirizzo PEC: [email protected] Le domande devono pervenire all’ATER entro e non oltre le ore 13:00 del 31 gennaio 2022, a pena di inammissibilità. La futura graduatoria, precisa il Direttore Generale Giuseppe D’Alessandro, verrà redatta prioritariamente, tenendo conto di nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di sfratto ovvero nuclei dichiarati decaduti dall’assegnazione per superamento limiti reddituali, ai sensi della Legge Regionale 96/96. Non sono ricompresi i nuclei familiari che devono rilasciare l’alloggio a seguito di sentenza esecutiva per morosità, nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap permanenti che occupano alloggi con barriere architettoniche e famiglie di nuova formazione o costituite da non più di due anni alle condizioni indicate nel bando. In ogni caso i nuclei familiari non potranno essere composti da un numero di componenti superiore alle quattro unità.

Per accedere agli alloggi a canone concordato si dovrà avere un reddito complessivo del nucleo familiare non inferiore ad € 10.000,00 e non superiore ad € 38.734,27 calcolato secondo le modalità dell’Edilizia Residenziale Pubblica e la residenza o attività lavorativa, da almeno cinque anni nel Comune di Vasto e non essere titolari in maniera esclusiva, da solo o con altri componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su altre unità abitative, anche se situata in altri Comuni del territorio nazionale e dell’Unione Europea. L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Lanciano assegnerà gli alloggi di pari numero di vani, ma di diversa metratura, sulla base della composizione del nucleo familiare dell’assegnatario ed il canone, del futuro affitto, dopo la sottoscrizione del contratto d’affitto potrà oscillare tra i circa 260,00 euro mese ai 330 ,00 euro mese”. L’ATER, “conclude il Presidente Fausto Memmo, nell’ambito delle politiche abitative, si propone di mettere a disposizione alloggi a canone concordato, con finalità di fornire una risposta alle esigenze abitative dei cittadini con reddito medio-basso, promuovendo una politica di sostegno alla famiglia e creando dei presupposti che agevolino i nuclei familiari, le giovani coppie, le persone anziane, le persone con invalidità 100%”.