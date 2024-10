Giulianova. L’Associazione nazionale Assodemaniali Italia, fondata nel 2007 , che garantisce assistenza diretta ai concessionari demaniali attraverso le sue sedi provinciali territoriali, rappresentata dal vicepresidente nazionale Morgan Di Concetto , ha scelto di appoggiare e promuovere il progetto che vede UNICA BEACH al centro di una nuova proposta turistica. L’Associazione nazionale , ha dichiarato Di Concetto, raccoglie oltre dodici regioni su territorio italiano con l’intento di creare una rete di imprese riunite in una spa consortile. Al suo interno sono comprese anche le dog beach sparse in tutta Italia, dalla Bau Bau Beach di Jesolo alle spiagge “per cani” della Liguria fino a quelle delle regioni centro meridionali.

In Abruzzo la più conosciuta su territorio nazionale è quella di Giulianova (TE), la ormai famosa UNICA BEACH , per questo motivo, anche in virtù della promozione del progetto presentato, la sottoscritta, titolare della suddetta concessione demaniale marittima, è stata nominata quale rappresentante locale delle Dog Beach di Assodemaniali Italia. La mia proposta infatti sposa la filosofia della rete di imprese al servizio di un nuovo turismo, sempre in maggior espansione e che, all’estero è gia una realtà. Si tratta dalla “personalizzazione” del turismo, ovvero una offerta di servizi che va a soddisfare tutte le esigenze di chi sceglie una meta per le proprie vacanze.

Nel settore del pet questo potrà realizzarsi con il coinvolgimento di tutte le attività del settore che non solo miglioreranno la propria offerta, ma trarranno vantaggio dalle reciproche collaborazioni.

Non si può partire per un viaggio con il proprio cane, solo per andare al mare , senza pensare a tutte le esigenze del nostro pet. Da qui la proposta di allargare i servizi a disposizione dei clienti delle strutture ricettive e delle spiagge .

Per quanto riguarda la mia spiaggia, UNICA BEACH , si propone al servizio di alberghi, residence, casa vacanze per fare da volano a tutto quanto ruota intorno al turismo del pet , mettendo a disposizione degli operatori turistici una rete di attività, figure professionali ed eventi che arricchiscano l’offerta turistica di Giulianova, ma che può essere estesa fuori comune con il coinvolgimento di attività dell’intera regione Abruzzo. Questa conferenza ha avuto l’obiettivo di porre il primo mattone per la costruzione di un’innovazione rivoluzionaria del concetto di “turismo” e “turismo del pet”