Associazione Tripla Difesa Onlus ha un nuovo presidente: eletto all’unanimità Salvatore Marino

L’Aquila. Salvatore Marino è il nuovo Presidente per l’Abruzzo di Tripla Difesa Onlus. Il nome del nuovo rappresentante è stato espresso nella riunione del 18 ottobre scorso via Whatsapp, nel corso della quale il Consiglio Direttivo della ODV ha individuato il nuovo Presidente nella persona di Salvatore Marino, eletto all’unanimità dal Consiglio.

Marino presiederà dunque l’Associazione Global No Violence Abruzzo, sede regionale di Tripla Difesa Onlus Guardie e Sicurezza Sociale ed Eco Zoofila ODV.

Tra i compiti del neo eletto, attività sindacale e di volontariato.

Salvatore Marino, in virtù della nomina a Presidente della sede abruzzese, entra così anche a far parte del Direttivo Internazionale di Tripla Difesa Onlus Guardie e Sicurezza Sociale ed Eco Zoofila ODV.

“Sono molto felice per questa nomina” ha dichiarato Salvatore Marino “Tripla Difesa Onlus si erge da sempre come scudo contro la violenza in ogni sua forma, valore che condivido e approvo in pieno. Tenacia e professionalità sono caratteristiche che ho fatto mie in tanti anni di volontariato e che cercherò di portare avanti con ancora maggiore vigore in questo nuovo ruolo”.