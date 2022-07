Associazione Italiana arbitri, stagione sportiva 2022-2023: ufficializzati i ruoli arbitrali, tutti i nomi

L’Aquila. Alea iacta est in quel dell’Aquila. “Con la conferenza stampa indetta dal Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange”, scrive il comunicato della sezione AIA aquilana, “sono stati ufficializzati i ruoli arbitrali per la stagione sportiva 2022-2023. Per la Sezione AIA di L’Aquila guidata dal Presidente Marco Ferrone sono ben quattro le promozioni nella categoria superiore. Dalla CAN D (Commissione Arbitrale Nazionale di Serie D) viene transitato in CAN C l’assistente arbitrale, nonché segretario sezionale, Pierpaolo Carella che, quindi, andrà a dirigere gare del Campionato di Serie C. Dal CRA Abruzzo (Comitato Regionale Arbitri) alla CAN D, invece, vengono proposti gli Arbitri Effettivi Paul AKA Iheukwumere e Manuel Marchetti che, dopo una prima fase di “rodaggio” con le più importanti partite del Campionato di Eccellenza delle altre regioni italiane, avranno la possibilità di cimentarsi, sin da subito, con il campionato di Serie D. Con loro l’Assistente Arbitrale Federico Zugaro che dirigerà gare del Campionato di Serie D. Restano confermati alla CAN Federico Dionisi che si appresta a disputare un’altra stagione nel Campionato di Serie A e Simone Serani alla CAN D”, conclude il comunicato.