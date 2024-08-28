L’Aquila. Un contributo aggiuntivo di 100mila euro è stato stanziato a favore dell’Arta per l’attuazione del programma “Abruzzo Regione del Benessere”. Questo programma mira a creare un’offerta turistica qualificata e diversificata, con un focus sul benessere e l’eccellenza.

Grande attenzione è stata dedicata ai territori e ai parchi regionali. È stata infatti approvata una variazione di spesa per l’Ente Parco Regionale Sirente-Velino, che prevede 150mila euro per il 2024, 180mila euro per il 2025 e 200mila euro per il 2026.

Sono stati inoltre previsti stanziamenti per la promozione dello sviluppo economico e turistico delle zone montane, senza dimenticare il sostegno alle famiglie abruzzesi e al sociale. Grazie a un’iniziativa della maggioranza, è stata rifinanziata la legge regionale per il sostegno del caregiver familiare con 250mila euro per il 2024. Rifinanziata anche la legge che prevede interventi in favore delle famiglie con un componente affetto da patologia oncologica o sottoposto a trapianto, con 200mila euro previsti per il 2024.

Il capogruppo della Lega in Regione e presidente della Commissione Bilancio, Vincenzo D’Incecco, insieme al consigliere regionale Carla Mannetti, ha espresso soddisfazione per gli emendamenti presentati e approvati durante la seduta di ieri del Consiglio sull’assestamento di bilancio. Alcuni emendamenti portano anche la firma dell’assessore Emanuele Imprudente.

“La Regione Abruzzo – sottolineano D’Incecco e Mannetti – si è dimostrata ancora una volta sensibile e attenta alle esigenze provenienti dal territorio. Non si tratta di stanziamenti a pioggia, come qualcuno ha affermato. Queste risorse, insieme alle leggi rifinanziate, andranno a sostenere attività fondamentali come quelle dei nostri allevatori (254.858 euro per il 2024), delle nostre imprese, del sociale, del turismo e della cultura. Tutto ciò con l’obiettivo di continuare a far crescere la regione”.

Per garantire il corretto funzionamento del servizio Utenti Motori Agricoli (Uma), è stata autorizzata una spesa di 50mila euro per il 2024 e 80mila euro per il 2025 e il 2026. Sempre grazie a un emendamento, la figura del “guardiaparco” del Parco Sirente-Velino è stata equiparata alla Polizia locale.

Nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze abruzzesi, sono stati erogati ulteriori contributi ad Arap per la promozione della birra agricola e artigianale, un settore in forte espansione. A questo scopo sono stati stanziati 50mila euro per ciascuna annualità dal 2024 al 2026.

“Quello che abbiamo approvato è un documento finanziario corretto e trasparente, che aiuta e continuerà ad aiutare i piccoli enti che ne hanno necessità. È uno strumento che tutela il territorio”, conclude D’Incecco.