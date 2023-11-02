L’Aquila. I 21 Consiglieri degli Abruzzesi nel Mondo, presenti oggi all’Aquila per l’assemblea annuale del loro organismo di rappresentanza, hanno stabilito di revisionare e aggiornare la legge regionale 47/2004 che contiene le regole di funzionamento del Cram (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo). Lo scopo è quello di conferire maggiore centralità al ruolo del Cram nella politica regionale e riformare i meccanismi di partecipazione.

Lo hanno deciso, all’unanimità, i rappresentanti delle associazioni dei migranti abruzzesi che si sono fatti portavoce delle comunità presenti in 15 Stati nel Mondo. Sono state definite, inoltre, le linee guida per l’avviso pubblico che annualmente finanzia le iniziative delle associazioni che promuovono l’immagine e le tradizioni dell’Abruzzo all’estero. Inoltre, è stata fissata la sede della prossima assemblea Cram per il 2024, sarà infatti il Canada ad ospitare il futuro incontro. La sessione ordinaria dell’Assemblea 2023 si è chiusa dopo una lunga giornata di confronti, testimonianze e condivisione di problematiche e buone esperienze.

La giornata di lavori si è aperta con il saluto istituzionale del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Il vicepresidente del Consiglio, Roberto Santangelo e i consiglieri regionali, Sara Marcozzi e Sabrina Bocchino, hanno partecipato attivamente a tutte le sessioni garantendo il sostegno dell’Assemblea Legislativa alle attività programmate dal Cram in tutti i Paesi rappresentati nell’organismo. Il coordinamento e la direzione dei lavori assembleari, insieme ai convegni previsti nei prossimi giorni all’Aquila e Chieti, è garantita dal “Servizio Promozione Turistica e Sportiva” di Regione Abruzzo, diretto da Carlo Tereo de Landerset, in collaborazione con la “Direzione Amministrativa” del Consiglio regionale dell’Abruzzo.