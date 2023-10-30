L’Aquila. In occasione della seduta della I Commissione Bilancio, Affari Generali e Istituzionali della Regione Abruzzo, che si terrà martedì 31 ottobre, sarà presentata una Legge a firma dei consiglieri regionali Roberto Santangelo e Massimo Verrecchia per devolvere fondi a sostegno dell’azienda municipalizzata del Comune dell’Aquila ASM, recentemente colpita da un grave incendio.

L’Intervento finanziario urgente in favore del Comune di L’Aquila per garantire il servizio di gestione dei rifiuti, questo il titolo della legge proposta, prevede 1 milione di euro per coprire i danni subiti da ASM.

“Siamo sicuri che in Commissione possa essere approvato il testo della Legge che presentiamo – dichiarano Santangelo e Verrecchia – perché è importante dare un contributo significativo alla ripresa di un’azienda che si occupa di servizi al cittadino. Fin dall’indomani del rogo, abbiamo fortemente voluto fare la nostra parte a beneficio del territorio e nell’interesse della comunità” concludono i consiglieri regionali.