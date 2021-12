Asl di Teramo, scattano le misure anti-fila all’hub vaccinale contro il covid

Teramo. In considerazione dell’elevato numero di cittadini che si sono riversati oggi all’hub vaccinale del Parco della Scienza, al fine di ottimizzare le attività ed evitare lunghe attese, sono stati aggiunti 300 slot in più al giorno, per un totale di tremila somministrazioni aggiuntive, per i prossimi dieci giorni. Di conseguenza è vivamente consigliata la prenotazione: i cittadini con l’appuntamento avranno priorità. Chi non è prenotato avrà garantita la vaccinazione ma ovviamente in tempi diversi. E’ obbligatorio inoltre rispettare l’orario indicato sulla prenotazione, per cui non sarà consentito l’ingresso in altro orario. Si consiglia di portare con sé la ricevuta della prenotazione, anche su Sms.

Ricordiamo che è possibile prenotare: