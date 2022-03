Artisti d’Abruzzo oltre confine: le note della pianista Greta Cipriani incantano il Messico

L’Aquila. Il Messico, un pianoforte e una serata magica. Lo scorso venerdì 4 marzo 2022 la pianista italiana Greta Cipriani si è esibita in Messico, presentando in prima mondiale nel Teatro La Paz di San Luis Potosi due opere del compositore messicano Venus Rey Jr: I Quattro Elementi e Cuore dell’animo umano. La collaborazione fra Greta e il compositore messicano Venus Rey Jr, nata da qualche mese, vede l’unione artistica di due musicisti e scrittori, “non amanti delle barriere, della settorializzazione delle discipline, fautori di una visione “umanistica” e rinnovata dell’umanità”, sottolinea la pianista abruzzese.

“Le due opere in questione fanno parte di un progetto più ampio ideato proprio dalla pianista, un progetto che vede al centro il pianoforte come nucleo di un universo più ampio, come quello orchestrale. Piano Universo, dunque, vuole suggellare questo patto fra il pianoforte e un universo sonoro che possa comprenderlo, espanderlo, accoglierlo”, scrive l’artista. Queste prime opere, pensate per Soprano o Tenore, Pianoforte ed Orchestra, sono state presentate in prima mondiale presso il Teatro de La Paz in Messico”. In questo concerto hanno partecipato il soprano messicano Zaira Soria, vincitrice di premi e riconoscimenti operistici e la stessa Greta Cipriani nella parte solista di pianoforte e l’Orchestra Sinfonica di San Luis Potosí. A dirigere è stato di José Miramontes, direttore didatta e pianista fondatore della OSSLP (Oficinas de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí).

“Quattro Elementi è un’opera per orchestra, pianoforte e soprano o tenore. Si compone di quattro movimenti: Acqua (Acqua), Aria (Aria), Fuoco (Fuoco) e Terra (Terra). I testi di Greta Cipriani, in italiano, trattano della forza degli elementi primitivi e dei misteri insondabili della natura, che conserva sempre in sé la doppia valenza di costruttrice/distruttrice della vita. Il compositore si avvale di una tavolozza sonora di linguaggio chiaro e accessibile. Cuore dell’animo umano, per orchestra, pianoforte e soprano, è un brano virtuoso il cui testo, sempre in italiano, suscita angosce esistenziali, superabili attraverso l’amore che può in qualche modo allontanare l’uomo dalla sofferenza” dichiara la Cipriani.

La pianista, scrittrice, compositrice, cantante di origini abruzzesi è vincitrice di premi fra cui Tour Music Fest e nominata Migliore Musicista 2017. Il suo videoclip “Tanguerìa” uscito nel 2018 su Repubblica TV è stato girato proprio fra le montagne Abruzzesi. Inoltre, prosegue Greta Cipriani: “Durante il concerto sono state suonate altre due opere di Venus Rey Jr, compositore, poeta, saggista e filosofo la cui musica è stata presentata in Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Germania, Austria, Italia, Polonia, Argentina. La Suite Sonora, che esprime in musica la maestosità del deserto sonoro, e la Bachiana Mexicana n. 3 “Danzas del Deseo”, è stata già presentata con successo in Messico, Italia e Russia”. Quest’ultima collaborazione musicale tra la pianista italiana e il compositore messicano sarà pubblicata dall’etichetta giapponese Da Vinci Classics.