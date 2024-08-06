Castelvecchio Subequo. Conto alla rovescia per Arti e Mestieri a Palazzo-Castelvecchio DiVino In Vino, la rassegna più attesa dell’estate di Castelvecchio Subequo, cuore della Valle Subequana, in provincia dell’Aquila. Protagonista il miglior vino d’Abruzzo che riempirà i calici sotto le stelle della notte di San Lorenzo, il 10 e 11 agosto, per una degustazione itinerante, con calice e sacca al collo, che porterà alla scoperta a sorsi lenti dei tesori storici del piccolo borgo subequano.

Oltre al vino e alle cantine storiche, Arti e Mestieri a Palazzo 2024 sarà, però, un palcoscenico

musicale di alto livello. L’attesa è tutta per l’11 agosto quando Piazza Primo Maggio si trasformerà

in un Dj set a cielo aperto (ad ingresso gratuito) fino a tarda notte. Si comincia alle 23.45 con Dj

Juspel, che scalderà l’atmosfera prima dell’arrivo sul palco dell’attesissima guest star della rassegna,

la Dj Nausica, una delle Dj più conosciute della scena musicale undrground. Teramana di nascita,

Nausica Cardone ha conquistato i maggiori palchi internazionali con un stile unico e in costante

evoluzione, scaldando le notti più in delle maggiori località turistiche in Italia e all'estero. Solo per

fare alcuni nomi, il suo tour 2024 farà tappa nelle location più esclusive di Giappone, Cina, Ibiza e

Londra. Il suo sound caldo e ritmato si mescola con suoni nuovi, rubati in giro per il mondo, tra

taxi, alberghi, tv e motivi musicali del passato. Sua l’apertura del concerto di Vasco Rossi nel 2017

al Modena Park. Si prosegue alle 2 con Vale Esse e alle 3 chiusura con Brix.

Ma la musica sarà protagonista assoluta nella due giorni della kermesse. Si comincerà, infatti, il 10

agosto con canti e balli del Coro Folk Sirente di Castelvecchio, con la presenza della

rappresentativa bimbi e ragazzi, che da padroni di casa inaugureranno la rassegna in Piazza San

Francesco alle 18. Dalle 18.30 sarà la volta dei Naima Duo, voce e pianoforte, per note jazz e pop

internazionale nella centralissima Piazza Primo Maggio, mentre sempre alle 18.30, revival e

moderno saranno protagonisti con Freddy e la sua Band in centro storico. Dalle 20, in Piazza San

Francesco suoneranno, poi, I Formichetti 4tet con il tributo alle miglior band italiane e straniere.

L'11 agosto si riparte alle 18.30. I Musicanto saranno in centro storico con la loro musica revival e

moderna, mentre in piazza Vittorio Emanuele si esibirà il duo Gianni Ciancone e Paolo Alfano

con un ricco repertorio tra anni 70, 80 e 90. In piazza Primo Maggio, invece, la musica di dj

Giuspel.

Vino, musica e arte. L'altra anima della manifestazione saranno, infatti, le botteghe di artigianato

artistico, con dimostrazioni di antichi mestieri e le mostre d’arte che animeranno fianco a fianco

“gli spazi” delle cantine, sempre nel centro cittadino. Un viaggio magico tra tombolo ed uncinetto

(con laboratori per bambini), lavorazione della pietra e del legno, lavorazione medievale di candele

in cera d’api, gioielli artigianali, cucito creativo, cosmetici naturali. Aprirà di nuovo le porte anche il

“Museo dei Ricordi della Valle Subequana”, nato dalla passione e la ricerca del compianto Enrico

Acconcia, tra i padri fondatori della storica rassegna. Uno spazio del passato che racconta,

attraverso attrezzi e utensili di antichi mestieri, la storia di una comunità piegata alla fatica e al

lavoro dei campi.

Il Convento di San Francesco, invece, ospiterà la mostra “L’Amore nel Mondo” ispirata alle opere

del poeta Ovidio, a cura dell’Accademia Sulmonese della Fotografia. La mostra, promossa

dall’associazione Ginestra Subequana, sarà inaugurata giovedì 8 agosto, ore 18.30, con una

relazione sull’amore del prof. Alessandro Bencivenga, referente scientifico del Parco Letterario

“Ovidio”. Sempre presso il Chiostro saranno allestite le personali di diversi artisti locali, tra cui

Monica di Croce, Annalisa Di Loreto e Maurizio Santilli.

Arti e mestieri 2024 si candida a diventare un esperimento multiverso, in cui il vino sarà autentico

“Cicerone” per una piena esperienza di “turismo lento”. Attraverso la formula dei ticket (in vendita

presso Piazza Vittorio Emanuele) , i sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier d’Abruzzo

faranno degustare rossi, cerasuoli e bianchi d’etichetta di cinque cantine d’eccellenza della regione,

ospitate in location d’eccezione tra antichi palazzi, vicoli fioriti, cantine sotterranee e giardini

segreti. Il tutto sarà accompagnato da una ricca proposta gastronomica di attività e produttori locali,

che per l’occasione proporranno il meglio delle tipicità abruzzesi e subequane con prodotti

rigorosamente a km 0 , come taccozze, arrosticini, hamburger di pecora, pizzonta, porchetta, salumi

tipici e tante gustose novità.

Divertimento anche per i più piccoli, con l’area dedicata “DiGiocoinGioco” con giochi e giostre, in

Largo Pietro Nenni, in prossimità di Piazza Primo Maggio.

La manifestazione è organizzata dal comune di Castelvecchio Subequo in collaborazione con Il

Gruppo Archeologico Superequano, l’associazione La Ginestra, l’associazione teatrale I Male e

Piegg, il Gruppo “Mamme in festa”, Murivals, il Coro Folk Sirente, il Centro Anziani Lacetelene, il

Gruppo Alpini della Valle Subequana, con il patrocinio del Parco Regionale Sirente Velino.