Castelvecchio Subequo. Conto alla rovescia per Arti e Mestieri a Palazzo-Castelvecchio DiVino In Vino, la rassegna più attesa dell’estate di Castelvecchio Subequo, cuore della Valle Subequana, in provincia dell’Aquila. Protagonista il miglior vino d’Abruzzo che riempirà i calici sotto le stelle della notte di San Lorenzo, il 10 e 11 agosto, per una degustazione itinerante, con calice e sacca al collo, che porterà alla scoperta a sorsi lenti dei tesori storici del piccolo borgo subequano.
Oltre al vino e alle cantine storiche, Arti e Mestieri a Palazzo 2024 sarà, però, un palcoscenico
musicale di alto livello. L’attesa è tutta per l’11 agosto quando Piazza Primo Maggio si trasformerà
in un Dj set a cielo aperto (ad ingresso gratuito) fino a tarda notte. Si comincia alle 23.45 con Dj
Juspel, che scalderà l’atmosfera prima dell’arrivo sul palco dell’attesissima guest star della rassegna,
la Dj Nausica, una delle Dj più conosciute della scena musicale undrground. Teramana di nascita,
Nausica Cardone ha conquistato i maggiori palchi internazionali con un stile unico e in costante
evoluzione, scaldando le notti più in delle maggiori località turistiche in Italia e all'estero. Solo per
fare alcuni nomi, il suo tour 2024 farà tappa nelle location più esclusive di Giappone, Cina, Ibiza e
Londra. Il suo sound caldo e ritmato si mescola con suoni nuovi, rubati in giro per il mondo, tra
taxi, alberghi, tv e motivi musicali del passato. Sua l’apertura del concerto di Vasco Rossi nel 2017
al Modena Park. Si prosegue alle 2 con Vale Esse e alle 3 chiusura con Brix.
Ma la musica sarà protagonista assoluta nella due giorni della kermesse. Si comincerà, infatti, il 10
agosto con canti e balli del Coro Folk Sirente di Castelvecchio, con la presenza della
rappresentativa bimbi e ragazzi, che da padroni di casa inaugureranno la rassegna in Piazza San
Francesco alle 18. Dalle 18.30 sarà la volta dei Naima Duo, voce e pianoforte, per note jazz e pop
internazionale nella centralissima Piazza Primo Maggio, mentre sempre alle 18.30, revival e
moderno saranno protagonisti con Freddy e la sua Band in centro storico. Dalle 20, in Piazza San
Francesco suoneranno, poi, I Formichetti 4tet con il tributo alle miglior band italiane e straniere.
L'11 agosto si riparte alle 18.30. I Musicanto saranno in centro storico con la loro musica revival e
moderna, mentre in piazza Vittorio Emanuele si esibirà il duo Gianni Ciancone e Paolo Alfano
con un ricco repertorio tra anni 70, 80 e 90. In piazza Primo Maggio, invece, la musica di dj
Giuspel.
Vino, musica e arte. L'altra anima della manifestazione saranno, infatti, le botteghe di artigianato
artistico, con dimostrazioni di antichi mestieri e le mostre d’arte che animeranno fianco a fianco
“gli spazi” delle cantine, sempre nel centro cittadino. Un viaggio magico tra tombolo ed uncinetto
(con laboratori per bambini), lavorazione della pietra e del legno, lavorazione medievale di candele
in cera d’api, gioielli artigianali, cucito creativo, cosmetici naturali. Aprirà di nuovo le porte anche il
“Museo dei Ricordi della Valle Subequana”, nato dalla passione e la ricerca del compianto Enrico
Acconcia, tra i padri fondatori della storica rassegna. Uno spazio del passato che racconta,
attraverso attrezzi e utensili di antichi mestieri, la storia di una comunità piegata alla fatica e al
lavoro dei campi.
Il Convento di San Francesco, invece, ospiterà la mostra “L’Amore nel Mondo” ispirata alle opere
del poeta Ovidio, a cura dell’Accademia Sulmonese della Fotografia. La mostra, promossa
dall’associazione Ginestra Subequana, sarà inaugurata giovedì 8 agosto, ore 18.30, con una
relazione sull’amore del prof. Alessandro Bencivenga, referente scientifico del Parco Letterario
“Ovidio”. Sempre presso il Chiostro saranno allestite le personali di diversi artisti locali, tra cui
Monica di Croce, Annalisa Di Loreto e Maurizio Santilli.
Arti e mestieri 2024 si candida a diventare un esperimento multiverso, in cui il vino sarà autentico
“Cicerone” per una piena esperienza di “turismo lento”. Attraverso la formula dei ticket (in vendita
presso Piazza Vittorio Emanuele) , i sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier d’Abruzzo
faranno degustare rossi, cerasuoli e bianchi d’etichetta di cinque cantine d’eccellenza della regione,
ospitate in location d’eccezione tra antichi palazzi, vicoli fioriti, cantine sotterranee e giardini
segreti. Il tutto sarà accompagnato da una ricca proposta gastronomica di attività e produttori locali,
che per l’occasione proporranno il meglio delle tipicità abruzzesi e subequane con prodotti
rigorosamente a km 0 , come taccozze, arrosticini, hamburger di pecora, pizzonta, porchetta, salumi
tipici e tante gustose novità.
Divertimento anche per i più piccoli, con l’area dedicata “DiGiocoinGioco” con giochi e giostre, in
Largo Pietro Nenni, in prossimità di Piazza Primo Maggio.
La manifestazione è organizzata dal comune di Castelvecchio Subequo in collaborazione con Il
Gruppo Archeologico Superequano, l’associazione La Ginestra, l’associazione teatrale I Male e
Piegg, il Gruppo “Mamme in festa”, Murivals, il Coro Folk Sirente, il Centro Anziani Lacetelene, il
Gruppo Alpini della Valle Subequana, con il patrocinio del Parco Regionale Sirente Velino.